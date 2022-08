Los junior cierran, de momento, el Nacional

Las aguas de A Frouxeira vivieron ayer la última de las jornadas de la primera etapa de los Campeonatos de España que desde el pasado domingo se disputan en Valdoviño.



Los surfistas de categoría junior fueron los encargados de poner el broche a esta cita que comenzó con los el grupo “kids” para continuar con la cita por selecciones autonómicas, en la que Galicia consiguió el bronce y los locales varios triunfos, destacando especialmente en bodyboard. Mientras, el miércoles y ayer los “riders” sub 16, sub 18 y sub 21 entraron en liza en la cita valdoviñesa. Euskadi, Cantabria y Canarias se repartieron los títulos puestos en juego, sin premio para los gallegos que no consiguieron acceder a ninguna de las últimas mangas. Esta cita estatal se abrió con las competiciones femeninas, en las que se disputó, por primera vez, la franja de edad sub 21. Un grupo en el que la vasca Blanca Tye se hizo con el entorchado, seguida por las canarias Laura de los Reyes y Julia González. La gallega Claudia Prieto quedó apeada en semifinales.



Por su parte, la también surfista del País Vasco, Carmen Garay consiguió la primera plaza en sub 18, compartiendo final con la canaria Sara González, la catalana Uxue Domínguez y la también vasca Silke Martínez esta final. En el cuadro sub 16, el título estatal fue para la insular Noor Mentado, mientras que Saioa Ortega, Ibone Gómez y Enarar Palacios firmaron la segunda, tercera y cuarta posición.

Final

Ayer fue el turno para los participantes masculinos, con Sebas Bamonde –sub 18– y Jorge Guerreiro –sub 16– como los mejores gallegos en liza, al alcanzar las semifinales. La victoria en estas citas se las repartieron los cántabros Néstor García, en sub 21 y Jacobo Trigo, en sub 18 y el vasco Hans Odriozola, en sub 16. En la primera franja de edad los canarios Moisés Domínguez, León Agurruza y Miguel Marrero completaron la final, unas posiciones que ocuparon los vascos Iker Tigueros, Kenjiro Erostarba y el canario Conor Donegan en sub 18. Mientras, en sub 16, en una final casi vasca, el cántabro José Manuel Liaño fue segundo, con Xan Atchoarena y Eder Fuentes, tercero y cuarto.



La actividad regresará al arenal valdoviñés con las citas Open y máster, para las que habrá que esperar a los días 2, 3 y 4 de septiembre.