Julio Delgado: “Este torneo nos hace mucha ilusión a todos”

A pesar de su juventud, Julio Delgado (Burela, 1997) ya ha recorrido media España con el fútbol. Desde la pasada temporada forma parte del Marbella, al que se unió por la profesionalidad de su proyecto y con el que ascendió a Segunda RFEF, dos categorías por debajo del Racing al que mañana se enfrenta en la primera eliminatoria de la Copa del Rey. El ex del cuadro verde, sin embargo, confía en dar la sorpresa.

¿Espera ser protagonista de este partido de Copa del Rey?



Todos queremos jugar. Personalmente tengo una especial ilusión por esta competición, por enfrentarme a un equipo de Segunda y que, aun encima, es gallego y tiene futbolistas con los que he coincidido antes (Heber Pena en el Murcia).

¿Con qué mentalidad hace frente el Marbella a la Copa?



Afrontamos la eliminatoria con la intención de progresar. No vamos de paso a la Copa, sino que tenemos la ilusión de pelear, pasar de ronda y llegar lo más lejos posible. Tanto el club como la plantilla y la afición tenemos mucha ilusión.

¿Iguala las cosas que la eliminatoria se resuelva a partido único en su propio campo?



Sí, claro que sí. Que la Segunda División venga a Marbella nos hace mucha ilusión y, aunque no vayamos a jugar en nuestro campo habitual, afrontamos el partido al cien por cien para intentar superar la eliminatoria.

¿A quién afecta más el hecho de jugar en hierba artificial?



Condiciona por igual. Nosotros estamos acostumbrados a jugar y entrenar en césped natural, que beneficia nuestro estilo. Perjudicará por igual.

¿Qué tipo de equipo es el Marbella, al que se va a medir el Racing en la Copa del Rey?



Nos gusta mucho asociarnos, tratamos de hacer un fútbol de ataque combinativo. Más que individualidades, destacaría el grupo; si jugamos juntos y unidos somos más fuertes y cualquiera que esté en el campo lo va a hacer bien.

¿Qué la parece el Racing?



Ya la temporada pasada con el ascenso y esta en su regreso a Segunda está haciendo un buen papel. Además, está enganchando a la gente, así que su inicio de liga es muy bueno.



¿Qué recuerdo tiene de su paso por el Racing de Ferrol en la temporada 16/17?



Las cosas no salieron como esperaba. Además, el club vivía entonces una época un poco convulsa, por lo que me quedó una espinita clavada. Fue una pena... pero me alegra haber pasado por este club.