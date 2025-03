Una jornada casi redonda para O Val, Miño y Galicia de Mugardos

La vigesimoquinta jornada de Preferente fue todo un éxito para los equipos de la comarca. Todos sacaron un resultado positivo. En concreto, el Miño y O Val ganaron sus compromisos, mientras que el Galicia de Mugardos cosechó un empate que no le vale mucho para la clasificación.



La primera alegría llegó por parte del conjunto valexo. Los de Xaqui Rico superaron al Negreira, segundo clasificado, después de remontar el tanto inicial de Miguel Gómez (2-1).



“Ellos nos marcaron en la primera ocasión que tuvieron. Tuvieron más pegadas aunque hubo más oportunidades. Una de ellas fue un penalti muy claro que no se pitó”, comentó el técnico de O Val. Debido a la necesidad de remontar para conseguir tres puntos muy importantes para intentar salvarse, “subimos mucho el ritmo. Además, los cambios nos ayudaron mucho y tuvimos más llegadas, pero ellos también y estuvieron a punto de matarnos. No lo hicieron y pudimos marcar dos goles –obra de Miguel Pol y Alejandro Casteleiro–. Una vez por delante, nos tocó replegarnos y sufrir, pero conseguimos aguantar”, festeja Xaqui.



Esta alegría se trasladó a Miño, ya que el equipo de Mario David pudo romper su mala dinámica de resultados tras superar, de manera contundente, a un San Tirso que aspira a los puestos altos (3-0).



“La verdad es que fue una victoria muy importante. Volvimos a ser ese equipo que éramos hace dos meses y se notó mucho”, comenzó el técnico. “Hicimos una buena presión, no les dejamos jugar mucho y conseguimos marcar pronto –Iago Astray– que era muy importante porque el San Tirso concede muy poco”, indicó.



A partir de ahí, su equipo siguió insistiendo y consiguió marcar dos tantos más –Jaime Urbano y Daniel Pájaro– que sentenciaron prácticamente el partido. “La segunda mitad, estuvo más igualada. Nosotros reservamos un pelín más, pero no concedimos demasiadas ocasiones. Esta victoria nos permite seguir arriba, lo que es importante porque cada semana hay duelos directos y está todo muy comprimido”, apuntó Mario David.

Descontento

A pesar de no ser un mal resultado, José Luis Fontao no se mostró contento con el empate que cosechó el Galicia de Mugardos frente al Atlético Escairón (2-2). Al técnico no le gustó que su equipo no compitiese como debe durante los primeros minutos de este importante choque.



“Este era el partido más importante de la temporada y no estuvimos a la altura. La primera parte, a nivel de duelo y tensión, fue nula. Los partidos se ganan en 90 minutos y se pueden perder en diez. Nosotros lo hicimos en trece. El gol que encajamos fue un error grave”, se lamenta el técnico por el tanto de Julio Méndez.



Aún así, sus jugadores reaccionaro­­­n y lograron empatar momentáneamente gracias a la diana de Pablo Pastur. Sin embargo, otro fallo defensivo provocó el 1-2, que arregló Moisés Fernández en el minuto 89. Respecto al resultado, Fontao señaló que “nos complica muchísmo a nivel clasificatorio, pero trataremos de seguir peleando aunque sabemos las dificultades que tenemos para recortar puntos a nuestros rivales”, zanjó.