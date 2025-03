Jorge Cagiao arranca la temporada con un abandono en el Rali do Cocido

Jorge Cagiao no ha empezado la temporada de la mejor manera posible. El naronés, que se inscribió en el Rali do Cocido junto a Joaquín Pérez, la primera prueba puntuable del Campeonato Gallego de rallys, para coger ritmo, no pudo acabar debido a un problema con su Renault Clio Rally 5.



Fue una pena porque el vigente campeón del CERA (Campeonato de España de Rallyes de Asfalto) dominó durante los dos primeros tramos de su categoría. Sin embargo, en la tercera especial del día, el coche le hizo un extraño y acabó saliéndose de la carretera y teniendo que abandonar.



Los otros dos corredores de la comarca, Mateo García, junto a Francisco García (Automovilística Ferrol) y Yeray González , con Borja Grandal, (Siroco Narón) tuvieron mejor suerte. El primero de ellos, finalizó en la quinta posición en su categoría, la Agrupación 2. González, por su parte, se subió al podio en Agrupación 5 tras acabar tercero a apenas 28 segundos del vencedor.



Mientras tanto, en la clasificación general con todos los competidores, Víctor Senra demostró el poderío de su Hyundai i20 Coupe WRC y se alzó con la victoria seguido de Alberto Meira (Skoda Fabia Rally 2) y Daniel Berdomás (Hyundai i20 Rallye 2).