Jon García: “Lo tenemos en la mano, así que si nos lo quieren quitar deberán cortárnosla”

Son muchos los futbolistas del Racing que, gracias a su excepcional temporada, provocan que el equipo ferrolano esté muy cerca del ascenso a Segunda. Uno de ellos es Jon García (Bilbao, 1991), que se ha postulado como el jefe de una de las defensas más fiables del grupo 1 en su tercera campaña completa en un club al que llegó mediada la campaña 19/20. Ensalzando todo el camino realizado hasta ahora, el defensa vasco espera que a la hora de culminar el ejercicio el cuadro verde no falle y dé el salto al fútbol profesional.

¿Van aumentado las ganas de que llegue el partido a medida que se acerca el día?

Nosotros estamos muy tranquilos, entrenando como lo hemos hecho toda la temporada. Estamos en una situación privilegiada, lo tenemos en la mano... y nos tienen que arrancar la mano para quitárnoslo. Tenemos muchas ganas, pero también la humildad de que el partido contra el Talavera no va a ser fácil, porque a pesar de estar descendido compite bien, suma puntos y le pone las cosas difíciles a cualquiera, así que no podemos pensar que va a ser un paseo, sino que tenemos que ir a ganar.

¿Si hace unas semanas le dicen que el Racing va a estar en esta situación se lo creería?

Es cierto que durante toda la temporada el equipo ha mantenido una línea de regularidad, ha estado muy bien... pero nadie se esperaba llegar a esta situación. Pero hay que estar tranquilos y afrontar el partido como los demás. Lo más importante es que dependemos de nosotros mismos y, haciendo los deberes, llega. Si nos favorecen los resultados, mejor. Pero nosotros a lo nuestro.

¿Tienen prisa por asegurar el ascenso cuanto antes?

Aún quedan dos jornadas, así que si por cualquier circunstancia no se da este sábado nos queda el siguiente, en el que además vamos a tener el apoyo de la gente de casa. Y si tampoco se da entonces no pasa nada, porque el objetivo era el playoff. No nos ponemos techo y estamos en una posición que la queremos más que nunca. Pero no hay que tener prisa ni impacientarse ni tener ansiedad, sino enfocar el partido como todos los demás.

¿Qué es lo que ha hecho que el Racing esté donde está?

El bloque, ser una familia, una piña, una banda de amigos... Somos un grupo muy bueno, humano, sano, en el que todos remamos en la misma dirección: eso es lo que hace que, cuando vienen momentos difíciles, las cosas se puedan remontar. Y el compromiso, porque todos, juegue uno u otro, tenemos el mismo nivel y todos confiamos en todos.

¿Se siente el Racing ahora como un equipo invencible?

No tanto, porque en esta categoría se ha demostrado que si caminas un paso por encima del suelo el último clasificado te pone las cosas claras. Somos conscientes de la situación en la que estamos y lo que podemos conseguir, pero hay que seguir trabajando como toda la temporada y competir como desde el principio.

¿Por qué el Talavera, colista y ya descendido, puede ser un rival muy complicado?

Porque ya lo hemos visto esta temporada con el ejemplo del Ceuta, que en la primera vuelta parecía descendido y ahora ya está fuera de esa zona. En el Talavera, mientras, hay gente que acaba contrato y quieren seguir en algún equipo de esta categoría. Por eso sería un error caer en la relajación de cara a este partido.

El cambio que se ha visto últimamente es abismal

La afición se ha erigido en una pieza clave en los éxitos más recientes del Racing. La ilusión que se palpa en los seguidores que van a A Malata o que se desplazan al lugar en el que juega el equipo ferrolano es unánimemente reconocida por los miembros de la plantilla, que quieren dedicarles la victoria... y el ascenso.

Todo empezó hace algo menos de un año en Vigo...

La pasada temporada el fútbol fue muy injusto con el club, con la afición, con la ciudad... Yo, personalmente, me quedé bastante afectado. Pero a partir de ahí, y gracias a los buenos resultados, ha habido una comunión que ha ido en aumento y el sábado queremos regalarle los tres puntos a la gente que viaja, a la que está en casa y a la ciudad para que en el último partido en casa se vea un ambiente de fútbol profesional.



¿Cómo describiría el apoyo de la afición?

No tengo palabras. El cambio que se ha visto últimamente ha sido abismal y solo puedo agradecer el apoyo que nos da la gente cada fin de semana, porque nos hace dar un poco más cuando llegas falto de fuerzas. Y con la gente que ha viajado hay que quitarse el sombrero, así que lo mínimo que tenemos que hacer en este partido es no ahorrarse ningún esfuerzo

¿Cómo se sentiría si fuese seguidor del Racing?

Sería una mezcla de ilusión y de orgullo. Ilusión por cómo puede acabar la temporada y lo que puede venir y orgullo por cómo se ha comportado el equipo. Esta es una ciudad castigada y el fútbol le está dando una ilusión que es de agradecer, porque estamos favoreciendo un cambio para mejor en la ciudad.