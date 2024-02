Jon García: "La suerte igual hay que buscarla, no esperar a que venga"

"Estamos muy tranquilos, no hemos cambiado nada, seguimos haciendo lo que nos ha llevado hasta aquí. La gente tiene que ser paciente y estar tranquila". Así de contundente se mostró el defensa Jon García sobre el supuesto bache que esta viviendo el formación verde, con unas cifras que dejan sin victorias en A Malata desde hace más de dos meses y firmando dos puntos de los últimos doce posibles.

"Es un bache, pero bendito bache", añade el futbolista vasco, en referencia a la condición de recién ascendido de su grupo, de los 43 puntos que suma y de la sexta posición que ocupa. "Creo que no hay que darle la importancia que se le está dando desde fuera, lo veo un poco tontería", comenta el jugador, haciendo de nuevo un llamamiento a la calma y al trabajo del conjunto. "Lo seguimos haciendo igual que desde la jornada uno", incide de nuevo el central.

Y precisamente, que el fruto de ese trabajo no quede reflejado en el campo, a veces en el marcador otras en la forma de juego -como el pasado domingo ante el Eldense-, "estamos con rabia y fastidiados por haber perdido el otro día", confiesa García, esperando ya el duelo del sábado ante el Racing de Santander "para demostrar a la afición que tiene que seguir con nosotros, animando. Esta liga es muy dura y larga y no hay que alarmarse demasiado por la situación en la que estamos".

Para el defensa la inquietud nacida alrededor del conjunto verde en las últimas semanas llega, no por un mal momento del conjunto verde, sino por un momento de resultados no buenos y ahora "es cuando más necesitamos a la afición. El sábado que venga a animar desde el minuto uno, desde el cero o desde antes y no paren hasta el final. Vamos a salir a tope a dar la alegría y seguir hacia la permanencia".

Un camino el que el grupo ferrolano quiere volver cuanto antes y "no darle más vueltas" a si su condición de equipo revelación ha pesado en esta situación. "Lo que hay que corregir es lo que verdaderamente nos hace daño, seguir con el trabajo del grupo y sí darle una vuelta al tema de concentración", analiza García, añadiendo que "los errores que cometemos son porque al final nosotros no terminamos de estar bien y lo mejor que tenemos es eso, el margen para corregirlos. A partir de ahí, al equipo se le verá la cara de antes".

Unos propósitos de enmienda a los que se añade la búsqueda de unos goles, ausentes en las últimas jornadas, que han "ayudado" mucho a que el conjunto local se encuentre en esta situación, no tan alegre como la de la primera vuelta. "Cuando hacemos gol, lo hacemos todos y cuando nos los meten, nos los meten a todos", señala el jugador vasco, "no estamos teniendo en ese aspecto la suerte de la primera vuelta, que si llegábamos dos veces una iba para dentro... No sé, igual también la suerte hay que buscarla, no esperar a que venga".