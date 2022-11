Jon García: “El Sestao presionará arriba y meterá mucho ritmo”

El central Jon García aseguró hoy en el transcurso del acto en el que recibió el premio Estrella Galicia al jugador del mes de octubre que el Racing debe afrontar el partido de Copa del Rey ante el Sestao –sábado a las 18.00 horas en Las Llanas– “sin relajación” para tener opciones de llevarse la victoria y pasar de ronda en el torneo del KO.



“Caeríamos en un error muy grave si pensamos que será más fácil por ser un equipo de menor categoría”, dijo, antes de asegurar que la plantilla no lo ve así. “Sabemos que tenemos que ir a por todas para sacar la eliminatoria”, incidió.



García tiene claro que el Sestao River, líder del grupo II de Segunda RFEF, invicto tras diez jornadas y uno de los candidatos a dar el salto, no va a conceder y que el campo y el ambiente influirán, y mucho. “Van a hacer un juego intenso, con mucho ritmo y van a salir a presionar arriba”, pronostica, “porque juegan en casa, delante de su gente. Es el sello de su entrenador –Aitor Calle–”, sostiene el central vasco del Racing. Así, García insiste en que “el equipo tiene que estar preparado para todo, dando nuestro nivel y demostrando quién es el Racing. Queremos pasar de ronda porque sería bueno para el club y para la afición”.



Con toda probabilidad habrá varios cambios en el once que presente Cristóbal Parralo en Las Llanas, pero el jugador del mes de octubre cree que eso no va a afectar al rendimiento del conjunto. “Sé que mis compañeros van a salir a tope, jueguen habitualmente o no. El equipo va a dar la cara”, asevera.

Un “paréntesis”

Pese a los dos últimos resultados, el vestuario, sostiene Jon García, está tranquilo. “Hay que tomarlo con naturalidad porque sabíamos que era muy difícil estar tantos partidos sin perder”.



En ese sentido, el zaguero recuerda que pese a no ganar los últimos tres partidos, el Racing dio “muy buena imagen” ante el Córdoba, que ante el Fuenlabrada “merecimos mucho más” y que solo en el último choque ante el Unionistas se vio un equipo algo desdibujado con respecto a lo que es costumbre en él. “Pero no le doy más vueltas”, subraya, “porque un mal partido lo puede tener todo el mundo”.



El central, de hecho, no quiere llamarle “bache”, pero en cualquier caso considera que “nos va a venir bien este paréntesis para volver a coger fuerzas”.