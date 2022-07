Jon García seguirá otro año en el Racing

Completa el centro de la defensa del Racing la renovación de Jon García. El central bilbaíno, de 31 años, seguirá una temporada más en el equipo ferrolano, en el que completará su tercera campaña –suma media más, ya que llegó empezado el ejercicio 19/20–. Con más de cincuenta partidos a su espaldas, el futbolista vasco aportará su fuerza y potencia a la zaga para intentar que el cuadro verde acabe lo más arriba posible en la tabla.



Con un total de 1.558 minutos repartidos en 27 encuentros, la aportación de Jon García la pasada temporada a los planes de Cristóbal Parralo fue a más a medida que fue avanzando el campeonato. Tras una primera vuelta en la que no jugó demasiado, el zaguero fue entrando cada vez más en los alineaciones del preparador hasta acabar convirtiéndose en un fijo en las alineaciones racinguistas, jugando de titular el encuentro del playoff.



Eleva el Racing de esta manera a 18 el número de jugadores confirmados para su próxima plantilla, cifra que podría aumentarse en dos cuando se anuncie las renovaciones de Pumar y Joselu, ya pactadas. De esta manera, el club ferrolano empezará la próxima semana el trabajo de pretemporada con casi un 85% de la plantilla que competirá dentro del grupo 1 de Primera RFEF.

Necesidades

De las cuatro plazas que quedan por cubrir, tres tienen que ser de futbolistas de categoría sub 23, mientras que el último que se incorpore puede ser de categoría sénior. De esta manera, el cuadro verde completaría las 24 fichas que pueden tener los equipos que compitan esta temporada en la categoría de bronce del fútbol nacional, siempre que en la plantilla haya tres porteros y uque no sea de edad sub 23, como es el caso de Salvà.



La renovación de Jon García eleva a cuatro el número de centrales del Racing, así que la línea defensiva está solo a la espera de las incorporaciones para el lateral derecho, posición que ahora mismo está desocupada. Con el centro del campo casi completo y la delantera con dos efectivos, las últimas incorporaciones servirán para reforzar esas zonas.