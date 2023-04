Jon García: “El bloque crece desde la solidez defensiva”

El Racing completó en San Sebastián de los Reyes uno de sus mejores partidos de la temporada y, como explicaba esta mañana Jon García, titular en Matapiñonera, el hecho de hacerlo en este tramo final “nos da un plus para lo que viene”. “Sabíamos de la importancia que tenía ganar y el equipo estuvo muy bien, tanto los que salimos de inicio como los compañeros que entraron desde el banquillo, que nos dieron mucho”, apuntó el central vasco, que no quiso dejar de agradecer el apoyo “a todos los aficionados que se pegaron la paliza de salir a las tres de la mañana para ir a vernos y que no dejaron de animar”.

García destacó el carácter del equipo, que se adelantó en el marcador y, después, también sufrió unos minutos. “Nos repusimos, dimos un paso adelante y ganamos jugando bien”, apuntó.

Una de las virtudes del Racing en San Sebastián de los Reyes fue la solvencia a la hora de proteger su portería. “El bloque crece a partir de la solidez defensiva, pero esta no es solo responsabilidad de la defensa, sino de todos, desde el delantero”. En ese sentido, el zaguero considera que lo más importante “es que todos vayamos por el mismo camino” y puso como ejemplo el “partido increíble que hizo Jaume Jardí, con un gol y una asistencia. Me alegro muchísimo por él”.

Otro de los que participó, aunque en la segunda mitad, fue David del Pozo, que también firmó unos buenos minutos. Aunque admitió que, “como a todo jugador”, le gustaría disponer de más, antepuso el interés general: “Todos queremos más, y eso hace mejor al compañero”, dijo.

Jon García señaló que ahora lo importante es asegurar el playoff y, a partir de ahí, afirmó, “no nos ponemos techo”. Con todo, pese a la “confianza” con la que el vestuario “encara la recta final”, incidió en que también lo hacen “con mucha humildad porque, si te relajas, te pintan la cara. Somos los primeros en andar con pies de plomo, porque si piensas más allá pueden llegar los problemas”, advirtió.

Sábado a las 19.30 horas las dos últimas jornadas

Las dos últimas jornadas de la temporada en 1ª RFEF se jugarán los sábados 20 (en Talavera) y 27 de mayo (en A Malata ante el Celta B) a las 19.30 horas en todos aquellos choques “cuyos resultados puedan tener trascendencia en la determinación de puestos de ascenso directo, clasificación para el playoff de 1ª Federacion, descenso a Segunda B (2ª Federación) y participación en otras competiciones oficiales de ámbito estatal”, informa en su resolución Rafael Alonso, Juez Único de competiciones no profesionales.