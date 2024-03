Jesús y Sofía, dos de las caras más entusiastas del Proyecto Uni2

El “caranceiro” Jesús Bello Quintia, de 25 años, es una de esas personas que vivieron los primeros pasos del ya consolidado Proyecto Uni2 de baloncesto inclusivo, al que ahora también se ha unido su pareja, Sofía Rodríguez Romeu, de 21, y asimismo vecina de Caranza.



Ambos hablan con verdadera pasión tanto de su grupo de entrenamiento como de la oportunidad de poder ayudar al primer equipo en sus duelos. De hecho, precisamente Sofía y Jesús fueron los encargados de mantener la pista en óptimas condiciones durante el duelo disputado en A Malata ante el Spar Gran Canaria. Una oportunidad que para Bello fue “una muy buena experiencia, me encantó”, sentencia el ferrolano visiblemente contento, “y luego me hice fotos con las jugadoras del Gran Canaria y también del Baxi”. Además de apoyar a sus compañeras del primer equipo, su trabajo se lleva a cabo en la pista de Esteiro dos días a la semana, y lo hacen con varios de sus amigos también en la cancha. “Ya teníamos amigos de Teima: Miguel, Joaquín, Eva, Luis... nos gusta estar con ellos”, apunta Bello que, precisamente, entró en las filas de Uni2 alentado por el personal de esta asociación. “Les dije que me animaba, aunque no sabía mucho, tirar a canasta sí”, señala el de Caranza, que habitualmente ejerce de base, “sí que me gustaba, jugaba un poco por mi cuenta y a veces en la calle con mi padre y mi madre”.



Por su parte, Sofía, también en Teima y con un poco menos de tiempo en la familia universitaria –si bien “ya había jugado un poco en el colegio–, señala el “trabajo duro” que están haciendo cada semana, reivindicando también la oportunidad de “poder jugar una liga, ya que de momento sólo entrenamos”. Jugadora también de pádel, confiesa que tiene esta disciplina –que practicaba con su padre– un tanto abandonada, en parte por su mayor dedicación ahora al baloncesto y a que “no encontré un profesor que me dé clase”.







“Ojalá ganen la Copa”



Con sinceras alabanzas hacia sus preparadoras Patri Cabrera y Paula García –”nos entrenan muy bien”– Jesús y Sofía desgranan en nuestra conversación en el pabellón de Esteiro mientras su familia deportiva entrena algunos de los cambios que el baloncesto ha traído a su día a día.



“Con mi enfermedad tengo colesterol y me bajó el nivel”, cuenta Bello, que se ve asimismo en los últimos meses “mejor, con mucha más energía. Me motiva venir, aprender a jugar un deporte, porque si no estaría aburrido en casa, tirado en el sofá”. Los problemas de espalda de Sofía también parecen ir a mejor gracias al baloncesto y a formar parte de una familia a la que animan a entrar porque “nos lo pasamos muy bien”. Además de su unión con el baloncesto, Sofía y Jesús acuden, empujados por el pasado en el atletismo de Bello, a carreras populares, demostrando así su gran afición por el deporte.



Una pasión que, por supuesto, incluye animar al Baxi Ferrol en todos los duelos que juega en A Malata y, asimismo, en la distancia, incluyendo una Copa de la Reina que las de Lino López disputarán esta semana y que seguirán por Teledeporte, como bien señalan. “Vemos bien al equipo”, comentan Sofía y Jesús, “y ojalá que gane la Copa”.

► La iniciativa ferrolana ha doblado el número de deportistas desde sus inicios Hace poco más de un año que el Proyecto Uni2 de baloncesto inclusivo para personas con diferentes capacidades intelectuales nació en la ciudad naval, empujado por la edil de Benestar Social e Patrimonio del anterior gobierno socialista, Eva Montero, coincidiendo en ideas con un Baxi Ferrol que no dudó en echar el resto y poner a andar esta actividad. Y así, quince meses después, este proyecto ha pasado de contar con más de 40 deportistas a superar los 80, como señala una de las encargadas de esta iniciativa, Patri Cabrera. Y si bien a la canaria le gustaría ampliar todavía más esta cifra e incluso iniciar con alguna formación una incursión en competición, este nuevo paso se presenta complicado, ya que tanto ella como Paula García –en la iniciativa sigue asimismo la psicóloga Patricia Gómez– dirigen otras formaciones de la entidad. “Nos gustaría, pero no da tiempo a todo”, apunta la exjugadora del club ferrolano.