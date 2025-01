Jandro Castro: “Si no puedes vencer, un empate no está mal”

El entrenador del Cartagena, Jandro Castro, al igual que su homólogo del Racing, no está del todo contento con el empate, pero asegura que es mejor sumar un punto a irse de vacío.



“Queríamos ganar y no ha podido ser. El empate, si no puedes vencer, es lo mejor que podía pasar. En la primera parte no estuvimos bien con balón y en la segunda nos faltó decidir mejor. Este es el camino a seguir”, dijo.



Asimismo, indicó que le gustó como jugó su equipo, ya que mejoró notablemente respecto a otros duelos.

"Al equipo le pedimos solidez defensiva y la tuvo. Eso es un paso adelante. Ahora, tenemos que seguir así y estar un poco mejor con el balón y tener claridad para poder marcar", apuntó.

Sobre las dos lesiones en la primera mitad, Jandro no lo achacó a la mala suerte. Eso sí, hizo que variase su estrategia.

"Las lesiones nos condicionaron el plan de partido. Son dos lesiones muy rápidas y eso provocó que gastásemos una ventana y solo nos queda otra para el resto del partido. Aun así, no hay que achacar las lesiones al infortunio", indicó.

Por último, el asturiano aseguró que la lucha por la permanencia será muy complicada y espera que puedan entrar nuevos protagonistas al juego.

"Va a ser una lucha muy larga. Al final, los que estamos ahí metidos somos los que vamos a pelear hasta el final. Ahora somos cinco o seis, pero esperamos ir metiendo a gente. Hay que ir partido a partido y centrarnos en lo nuestro y no pensar en nada más", zanjó.