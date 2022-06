Iván Puentes y Miriam Casillas, en las citas mundiales

El Triatlón Ferrol tendrá este fin de semana en liza dos de sus deportistas en competiciones internacionales de carácter mundial de la mano de Miriam Casillas y su canterano Iván Puentes.





Será este último el primero en entrar en liza y lo hará debutando en el Campeonato del Mundo de duatlón que se disputa en la localidad de Targu, en Transilvania. Puentes competirá en el grupo de edad sub 23, una categoría en la que firmó la medalla de bronce en el pasado Campeonato de España y por lo que fue llamado para la selección española de la disciplina. Ahora, el del Tria­tlón Ferrol tomará la salida en la máxima competición de esta modalidad y lo hará en la jornada de hoy, a partir de las 12.30 horas, en una carrera que se dirimirá en distancia estándar, con 10 kilómetros de carrera, 40 de ciclismo y cinco de nuevo de atletismo. El ferrolano llega a esta cita tras haber dejado encarrilada la permanencia con el equipo local en Primera División masculina, y competirá en Transilvania sin metas previas, apuntando que “expectativas en cuanto a puestos, no lo tengo claro porque no conozco a mis rivales, pero sé que está Benjamin Choquert”, señala en referencia al francés, campeón continental en las tres últimas campañas y del Mundial dirimido en Pontevedra en 2019.





Series

Mañana será el turno para su compañera de equipo Miriam Casillas. La pacense del Triatlón Ferrol llega como cabeza de cartel de la selección española femenina a la prueba de las Series Mundiales de Leeds, y lo hace tras la décima posición firmada en Yokohama, Japón, y la quinta en la Copa del Mundo de Arzachena, en Italia.





Si bien, en esta ocasión la de Badajoz, que actualmente figura en el “top 30” del ranking mundial, tendrá que hacer frente a una carrera en formato sprint –750 metros de natación, 20 kilómetros de ciclismo y cinco de atletismo–, en lugar de olímpico, como sí fue en la competición nipona.





Casillas llega a esta cita con el dorsal número 24 de entre las 57 triatletas que tomarán la salida de una cita que, para el grupo elite femenino, está prevista para las 14.45 horas –horario peninsular español–.