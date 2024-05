Iria Jarama Díaz, remera del San Felipe Ferrol: “Va a ser difícil clasificarse para París, pero nunca se sabe”

Es su primera campaña en categoría absoluta pero para Iria Jarama Díaz, del Club San Felipe Ferrol, la regata que disputa el martes en la localidad suiza de Lucerna –el domingo dirimirá con el cuatro sin español una cita de toma de calles– supondrá, a pesar de su juventud, su segunda oportunidad para acudir a unos Juegos Olímpicos. Esta sadense, estudiante de Enfermería y residente en el Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de remo en Banyoles, Girona, fue “adoptada” por la entidad ferrolana hace ya dos campañas y ahora buscará una plaza para París representando al club local.

-La cita del martes en Suiza es la segunda y última oportunidad para lograr esa plaza para París ¿cómo ve las opciones de la tripulación que conforma con María del Castillo, Fernanda Valencia y Rocío Lao?

En septiembre del año pasado fue el Mundial, había siete puestos para clasificar para los Juegos, y nosotras quedamos decimoterceras. En esta regata sólo hay dos puestos para clasificar y seis botes –Chile, Irlanda, Dinamarca, Japón y Polonia, además de España–. Nos conocemos a todos. Hay dos botes que en la Copa del Mundo, que remamos hace un mes, fueron superiores... es difícil. El año pasado nos quedamos más cerca, este año un poco más lejos, pero ahora nosotras también hemos cambiado una tripulante y hemos mejorado bastante. Sí que tenemos claro que va a ser muy difícil, que lo más probable es que no se consiga la clasificación, pero hemos mejorado mucho nuestra velocidad. Nunca se sabe.

-Sería un gran logro conseguirlo, si bien no es la meta de este bote, todavía en formación ¿no?

Llevamos muy poco juntas. El año pasado fue nuestro primer Mundial absoluto, tanto juntas como de nuestra vida. Fue nuestra primera cita importante. Este año y el anterior se ha apostado por el cuatro sin, pero es verdad que el proyecto es más a largo plazo, como para Los Ángeles 2028, que para este ciclo. Lo bueno es que nos ha tocado y podemos ir e intentarlo, y que no va mal el bote, nunca se sabe si podemos conseguirlo o no.

-Usted ya tuvo una primera experiencia de intentar hacerse con este billete para Tokio 2021, un tanto accidentada

Si ahora somos nuevas, allí éramos muchísimo peores. Era la época del COVID, no se hizo bien la formación del barco, fue todo como muy precipitado. Y además cogimos COVID y no pudimos remar, no competimos.

Ahora la experiencia y sensaciones imagino que serán completamente diferentes

Cogiendo un poco la dinámica de que hemos estado durante todo el año siendo ocho chicas, rotando todas con todas, haciendo pruebas, entrenando juntas, en concentraciones, regatas.. para coger la dinámica de poder formar el resto de años un cuatro potente. Ahora ya lo estamos haciendo mucho mejor que los años anteriores, cada vez se nota la mejora, para Los Ángeles 2028 tener la clasificación segura.

-¿Y no da cierto vértigo, en su primer año sénior, pensar que se está preparando para algo que puede o no ocurrir dentro de cuatro?

Es complicado cuando pasas de sub 23 a absoluto, es un paso que mucha gente no lo quiere dar y mucha gente lo deja. Hay que estar enchufado y saber que ir a los Juegos es algo que muy difícilmente pasa. En España este año, y en este ciclo, ha sido la vez que más botes se han clasificado. Es un objetivo muy difícil y es verdad que la mayoría de gente que lo ha conseguido son gente que lleva años y años intentándolo, ciclos largos. Por ejemplo, la mayoría que van tienen 30 años... Aspirar a ir con 23 que tengo yo está muy bien, pero si pones los pies sobre la tierra y dices vale, es difícil, si quiero ir tengo que seguir.

-¿Y qué tal se encuentra en las filas del San Felipe?

Este junio será mi tercer Campeonato de España con San Felipe y muy bien. Siempre me dan todas las facilidades, a pesar de que, claro, tampoco es un club muy grande, que tenga las mejores infraestructuras... No es de los clubes más grandes de España pero es como una familia y siempre me dan todas las facilidades que necesito, así que estoy muy contenta.