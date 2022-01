El Intasa evalúa su mejoría en la visita del Guaguas canario

La visita que esta tarde –19.30 horas, municipal de San Sadurniño– rinde el CV Guaguas al Intasa es una oportunidad para que el conjunto que prepara Agustín Rodríguez demuestre que el buen partido realizado el pasado sábado en Mallorca no fue, pese a la derrota, un hecho aislado.





El objetivo –“volver a competir”, recuerda el técnico anfitrión– no será fácil, atendiendo a la entidad del rival. Los canarios son segundos y están a tan solo un punto del líder, el Unicaja Costa de Almería, aunque han disputado hasta la fecha dos partidos más. Con todo, son uno de los candidatos al título de esta temporada en la Superliga.





El entrenador del Intasa se mostraba ayer optimista de cara al choque de hoy. Destacó la mejoría del grupo, principalmente en la recepción, en la que la aportación del nuevo fichaje, Luciano Coto, fue notoria. “El equipo”, explicó, “tuvo más posibilidades de jugar y de competir –sobre todo, precisa, en el primer set–, con mejores porcentajes en la recepción, algo que es muy importante”. Falta, reconoce, aumentar las prestaciones en ataque y es precisamente en la capacidad para progresar en esta faceta en la que Agustín Rodríguez concentra las posibilidades de su equipo de puntuar en el enfrentamiento de hoy.





“En los partidos en los que no se es favorito”, asegura, “uno tiene que salir a competir descaradamente, tiene que intentar hacer porque no hay esos nervios propios de la urgencia de tener que ganar que sí puede haber en otros partidos” ante rivales de un nivel más parejo. “A los favoritos”, insiste el preparador del Intasa, “hay que jugarles de esa manera, darlo todo, no hay presión, sobre todo en ataque. Tenemos que pegarle duro y ser valientes”.





El equipo local querrá aprovecharse de otra circunstancia: el factor cancha. “Es importante porque ellos no están acostumbrados”, indica Rodríguez. Y los datos avalan esta baza. El Guaguas ha perdido tres partidos y los tres los ha jugado como visitante, en Almería, Manacor y Melilla.