El Intasa cae de forma clara en la cancha del ahora líder

Unicaja Costa Almería 3-0 Intasa San Sadurniño





Del día a la noche. Poco o nada tuvo que ver el Intasa que ayer se pudo ver en la pista del Unicaja Costa Almería con el que el pasado sábado sacó un punto en el Municipal ante la formación de Teruel.





Tenía atenuantes la escuadra de San Sadurniño en un duelo ante el que ya es líder de la categoría –en triple empate con Melilla y Guaguas pero con varios partidos menos–, si bien los de Agustín Rodríguez no tuvieron ritmo, ni fortuna, en el encuentro aplazado que recuperaron en la tarde de ayer. No comenzaron mal los azulones, pero el Almería, si bien sin hacer grandes cosas, fue ganando terreno, mientras que al Intasa ya comenzaba a fallarle todo aquello que intentaba. Así, el primer set terminó 25-17 y con la sensación de que el milagro no iba a producirse.





La segunda manga comenzó igualada, pero solo fue un espejismo, ya que, en un duelo muy rápido –un handicap para los visitantes–, los locales sumaron una renta de cinco puntos tras lo que Rodríguez solicitó un tiempo muerto. De poco valió, ya que el Intasa parecía más fuera que dentro del partido ante un rival al que le salía prácticamente de todo y que se anotó otro set por 25-13. La tercera manga siguió la tónica de la segunda, con un Almería muy enchufado y con el Intasa desaparecido y desesperado que se vio, en un momento, con un 14-3 en contra. Hasta Coto, uno de los grandes pilares desde su llegada, envió un saque por debajo de la red. Errores que impidieron que los de Rodríguez compitiesen ante los almerienses. Fue con el 19-10 cuando el Intasa despertó, si bien ya sin margen de recuperación y simplemente para maquillar el marcador y dejarlo con un engañoso 25-19. Los locales visitarán ahora al Manacor.