El imperio racinguista se queda sin káiser con la marcha de Jon García

Unos entran y otros salen. Y para esta campaña en Segunda División que está a punto de comenzar el sitio de Jon García en el Racing de Ferrol está en este segundo grupo. El defensa vasco viene de anunciar su marcha de la casa verde, a la que llegó hace cuatro campaña y media, procente de la Ponferradina.

Al igual que el meta Ander Cantero, el defensa central fue una de las piezas más usadas por Cristóbal Parralo, tanto en la campaña del ascenso -en la que diversos problemas físicos impidieron una mayor presencia- como en el regreso a Segunda, "kaiser" indiscutible de la retaguardia racinguista. Y, asimismo, al igual que el portero, García cierra una etapa en Ferrol, en su caso más larga y arraigada.

"Con el corazón lleno de emociones encontradas, me dirijo a vosotros", comienza la carta de despedida al que fue su hogar durante todo este tiempo y a la que fue su afición y compañeros. "Me voy con el corazón empapado de Ferrolterra", apunta, añadiendo que "me habéis hecho sentir como en casa (...) Siempre me he sentido feliz, acogido, querido y valorado, algo que nunca olvidaré".

Una vinculación con la comarca que asimismo ha querido ensalzar el Racing despidiendo a su referencia defensiva, señalando que "os de Bilbao nacen onde lles peta e nós estamos seguros de que Jon García

naceu en Ferrolterra. Un racinguista sempre, un ferrolano máis. Grazas por dar sempre o mellor de ti e facernos máis fortes como equipo e clube".