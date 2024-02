Ian Mackay | “El Racing tiene las ideas muy claras y eso explica el éxito que tiene”

Cuatro temporadas y media en el Racing de Ferrol convierten a Ian Mackay (A Coruña, 1986) en pieza clave de la década pasada. Su buen rendimiento en la portería, sin embargo, no fue suficiente para que el equipo ferrolano, pese a jugar tres promociones, subiese a Segunda, algo que sí logró con el Sabadell, uno de sus destinos posteriores a acabar su etapa en Ferrol descendiendo a Tercera. De vuelta al Deportivo, intentó reeditar el salto a la categoría de plata, algo que no consiguió en dos intentos, y que anticipó una salida desagradable. Ahora, en el Eldense, intenta recuperar la ilusión por el fútbol.

¿Qué ha supuesto para usted fichar en el Eldense?



Después de salir del Deportivo, volver a Segunda y demostrar que sigo en buena forma y que me queda fútbol para rato es una oportunidad que no podía desaprovechar. Me encuentro en un momento muy bueno e intentaré ayudar en lo que sea posible para conseguir el objetivo, que es la permanencia.

¿Qué buscaba en su nuevo destino: competir, demostrar su nivel... olvidar el pasado?



Todo en general. Después de mi salida del Deportivo, volver a reivindicarme, sentir que volvían a confiar en mí para luchar por un puesto en las mejores condiciones... Fue fácil llegar a un acuerdo; ahora, toca demostrar el portero que soy.

¿Está demostrando en la segunda vuelta el Eldense lo que quiere ser hasta el final?



El de Tenerife no fue nuestro mejor partido, pero hasta enronces estábamos compitiendo muy bien, sobre todo por la intensidad con la que se entrena y se compite. Ese es uno de los secretos de que estemos en la posición en la que estamos. Ahora viene el Racing, que está arriba desde el principio, peleando por el playoff, y me alegro de que le vaya bien.

¿Se comporta igual el Eldense cuando juega en el Pepico Amat a cuando lo hace fuera?



Desde que llegué aquí le ganamos al Espanyol... aunque ahora llevamos tres partidos sin marcar. A ver si le damos la vuelta a esa situación y podemos llevarnos los tres puntos para tener más tranquilidad.

¿Cómo ve Elda al Racing?



Como lo ve toda España: el equipo revelación de Segunda. Tiene las ideas muy claras, que es lo que le está llevando al éxito, y mantiene la manera de jugar de las temporadas anteriores. Es un equipo muy compacto y muy completo.



¿Se fía del “mal” momento que está pasando ahora mismo el equipo ferrolano?



¡¡¡Nooo!!! Nunca me fío del Racing, porque es un equipo que conozco muy bien y sé que te puede generar peligro en cualquier momento, así que va a venir aquí a pelear por los tres puntos para seguir arriba.

¿Debe el Racing pensar en algo más que en la permanencia?



Está bien que piense en la permanencia antes de llegar a los 47-48 puntos que creo que van a hacer falta para conseguir la salvación, pero con lo que tiene y en la posición en la que está no sería realista no pensar en algo más: debe ser ambicioso y pelear, por qué no, por intentar conseguir el ascenso.

¿Cómo espera que sea el partido de este domingo?



Nosotros vamos a ir a por el partido desde el principio y el Racing tratará de hacer su juego, atacando por las bandas, con Pinchi y Heber, y por dentro, con Iker y Álvaro Giménez Va a ser un partido de tú a tú que se puede decidir en una acción a balón parado o a través de una transición.