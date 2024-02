Huella ferrolana en El Plantío

El Racing pretende convertirse mañana en el primero que gana en El Plantío este campeonato, pero Ferrol ya tiene un hueco en la historia de este campo. Eduardo Pita (Ferrol, 1940), formando parte del Burgos Club de Fútbol, fue el autor del primer gol que se marcó en este campo. Fue el 13 de septiembre de 1964 cuando consiguió, en el minuto 54 del encuentro frente al Indauchu, el primer tanto del cuadro castellano en un partido de Segunda División en el que, además, dio el pase del segundo tanto, marcado por Matute.



Pita, que recuerda con cariño su paso por el cuadro castellano –“fueron tiempos muy bonitos”, dice con nostalgia–, explica que llegó al club burgalés procedente del Arsenal gracias a la intermediación de su amigo Pacucho Fábregas, que ya jugaba en el Burgos y habló de él a la entidad, que acabó fichándolo tras hacerle una prueba. Fue su primera experiencia fuera de Galicia y, tras varias semanas viendo cómo se construía el estadio mientras entrenaba, llegó un día que recuerda como “muy bonito, estabe en una nube”.



En Burgos se encontró una ciudad que, aunque no era demasiado grande, hacía las cosas fáciles para los que allí iban. “¡Daba gusto!”, dice sobre un lugar en el que todavía guarde buenos amigos y del que recuerda sus tardas de pesca en el río Arlanzón. “¿La comida? Había cosas que eran una auténtica maravilla: la carne de cochinillo, de cordero, toda la caza... Y las capturas del río eran una delicia”, recuerda.

Estilo

Pita, que de define como un centrocampista “bullicioso”, recuerda que “salía a jugar... y no paraba”. De hecho, asegura que “lo que más me fastidiaba era que terminasen los partidos. Cuando veía en el reloj que el tiempo estaba a punto de cumplirse era cuando más me fastidiaba”. Y eso que Pita recuerda que los campos no eran, ni mucho menos, como los de ahora. “En invierno, en el campo de El Plantío, la mitad de barro y mitad hielo... Solo había unos pocos campos, como El Sardinero, El Molinón, en los que daba gusto jugar”.



Tras dos años en el Burgos, la carrera futbolística de Pita siguió en el Osasuna de Pamplona, donde estuvo cinco campañas en la categoría de plata del fútbol español.