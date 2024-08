Homenaje a las primeras formaciones femeninas de la SD O Val en el campo de Sinde

La Sociedad Deportiva O Val celebra este domingo el decimoquinto aniversario de la constitución de su equipo femenino. Un reconocimiento bajo el lema “Eu tamén quero xogar ao fútbol” que comenzará a las 17.00 horas, con la intervención de Inma Castañón y Pili Neira, exjugadoras del Karbo; para que un cuarto de hora después realizar el saque de honor en un duelo con antiguas futbolistas locales durante media hora.

A las seis, está previsto el inicio del duelo entre las jugadoras de la SD O Val A y el Bergantiños, tras la correspondiente foto de familia. La alcaldesa, Marián Ferreiro; el edil de Deportes, Ibán Santalla y el presidente y la secretaria de la entidad deportiva, Félix Serantes y Bárbara Grandal protagonizaron la presentación de este evento .



“Parece que quince anos non son nada pero para nós foi moi difícil”, señalaba Grandal. Un club que realizó un gran trabajo para reunir a jugadoras y ex, entre ellas Lis Franco, primera capitana de la selección y que por motivos personales seguramente no podrá asistir. al evento.