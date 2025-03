Heber: “Pienso que se hacen cosas bien, pero no nos da para ganar partidos”

Una de las voces autorizadas del vestuario del Racing de Ferrol, Heber Pena, aseguró que el equipo trabajó muy bien en el derbi ante el Dépor, pero que no les está dando para ganar partidos y eso perjudica tanto al club, como a los jugadores y a la afición.



“Estuvimos bien en el encuentro e hicimos muchas cosas bien. Es una pena el resultado. Pedirle perdón a la afición por todo el apoyo que nos dio. Una vez más, sin saber cómo, volvemos a perder. Pienso que estuvimos muy bien, pero en una jugada, en una contra en la primera mitad, nos ganaron”, aseguró.



A pesar de esas buenas sensaciones, al naronés no le basta. Quiere sumar triunfos y que todos los hinchas verdes se vayan a sus casas contentos porque el equipo respondió en el campo.



“Está bien dar la cara, competir hasta el final, pero queríamos ganar. Ojalá jugásemos mal y ganásemos. Los tres puntos nos venían muy bien. Pienso que se están haciendo bien las cosas, pero no nos dan para ganar los partidos”, apuntó el extremo.



Sobre la poca efectividad de cara a portería, Heber se resignó. “Este año toca no meter ninguna. Llegas cinco veces y no entra ninguna y el año pasado llegabas una, como hoy –por ayer– el Dépor, y gana el partido. Son dinámicas. Al final, es difícil para todos. No queda otra que trabajar”, dijo.



Además, para él, al ser de la casa, caer contra el Deportivo le duele mucho más. Por ello, se le vio muy cabreado consigo mismo cuando no le salían las cosas. “Al final, juegas en casa, delante de tu familia y amigos. Quieres ayudar al equipo. Cuando no te salen las cosas bien, te mosqueas un poco más de lo normal, porque lo sientes. Es algo que me pasa”, arguyó.



De igual manera, agradeció todo el apoyo de A Malata y les volvió a pedir perdón por haber vuelto a fallar. “Nos aporaron durante todo el partido. No hay nada que reprocharles. Al final, nos ayudan mucho cuando nos animan durante todo el partido como hacen siempre. Hay momentos en los que todos nos enfadamos y es respetable. Hoy –por ayer– han estado de diez”, indicó el naronés.



Por último, aunque sea muy pronto hablar de renovación, Heber aseguró que no hay nada que hablar porque “todo el mundo sabe lo que siento por el Racing. Sobran las palabras”, zanjó el extremo del Racing de Ferrol.