Heber Pena: “Espero que lo que ahora es cruz, luego sea cara”

Con su trofeo de mejor jugador Estrella Galicia del pasado mes de enero, tanto el local Heber Pena como su compañero Juan Viacava valoraron el punto logrado el pasado fin de semana en un siempre complicado campo como es el Nuevo Vivero pacense.



“Es importante sumar. Es una liga muy igualada, en la que en los partidos anteriores no conseguimos los resultados que teníamos pensado”, señala Pena, “pero vas a casa del Badajoz, un campo complicado, y consigues un punto”: Para el centrocampista uruguayo este empate tuvo también más luces que sombras, señalando que “viendo el partido que hicimos creo que el punto es bueno. El equipo ha entrado en una dinámica en la que le está costando un poco, al contrario que antes de Navidad, el parón no nos vino bien y como que todavía no volvimos a coger ese ritmo al que estamos acostumbrados”, apuntó el sudamericano. Un camino más llano que asimismo espera poder comenzar a recorrer Pena, dejando atrás errores que les han costado partidos. “Ahora mismo los pequeños detalles siempre salen cruz y espero que, a lo largo de la temporada, lo que ahora es cruz después salga cara y esperemos volver a coger esa dinámica”.









Rivales





Una “carrerilla” que, unido al punto de la anterior jornada, los de Parralo pueden continuar cogiendo este domingo ante el colista del grupo, el Tudelano, para en futuras jornadas hacer lo propio ante Valladolid B y Extremadura, antes de verse las caras con el líder herculino.



“La exigencia de este club es ganar”, señala Pena, “e intentar hacer un buen partido delante de nuestra gente, que también es importante”. Eso sí, que el rival sea el último clasificado no significa que los tres puntos se sumen casi automáticamente a la cuenta racinguista, en un duelo con necesidades, muchas por ambos bandos. “Como pienses que vas a ganar porque van últimos te van a pintar la cara”; añade el local, “tenemos que estar concentrados, no cometer los errores que estamos cometiendo y sacarlo adelante”.