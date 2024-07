Lo que más gusta a Galicia de Mugardos y O Val de la nueva competición de Preferente

La recién ascendida SD O Val y el más veterano Galicia de Mugardos iniciarán el próximo 8 de septiembre una remodelada competición de Preferente, en la que asimismo volverá a competir el Miño –también perteneciente a la delegación futbolística de Ferrol–, ejerciendo los tres la representación comarcal, en su caso en un grupo 1 que, al igual que el 2, ya no tendrá una circunscripción provincial norte y sur, sino autonómica.



Uno de los numerosos, y aplaudidos cambios, que vivirá esta categoría en el próximo ejercicio, entre los que figuran la “aparición” de un playoff de ascenso –del segundo al quinto– y la eliminación de arrastres por grupo –se produce por coeficiente deportivo y solo dependerá de Segunda Federación–.



“Hablando con otros compañeros, estamos todos contentos con el cambio”, señala el nuevo técnico del Mugardos, Pedro López, Pery, “es muy bonito que haya un playoff, es superinteresante y es una forma de mantener activo a todo el mundo durante toda la competición. A mí me gusta esta liga”.

“Ojalá nos veamos ahí”

Una opinión que asimismo comparte el dirigente de O Val, Félix Serantes, en la que será la campaña de regreso de los valexos tras casi una década en Primera Galicia. “Se mantiene la competitividad y la gente no se dejará ir”, comenta Serantes que, asimismo añade que “¡ojalá tengamos que vernos en esas!, en relación a sus opciones de terminar en esta zona alta, ya que “más bien vamos a mirar hacia abajo”.



Un próximo ejercicio que para Pery se presenta como “muy emocionante”, por el premio que aporta quedar quinto a pesar de “la idea inicial puede que no fuese la de ascender. Ese playoff es ya una recompensa. Creo que es la Preferente más igualada y competida de los últimos años”.



Asimismo, la posibilidad de hacer frente a estos últimos duelos de la campaña se reflejarán, no sólo en el ánimo de la afición, si no también en las arcas de los clubes, con varios partidos más de taquilla, como señala Serantes. En la otra parte de la tabla, la práctica desaparición de arrastres, con sólo uno en el aire y que será por coeficiente –y no geográfico–, supone todo un respiro para las escuadras de esta categoría, cuyos ocupantes de las cuatro últimas plazas –uno más que antes– serán los que se despidan de la categoría. “Está bien que se decida por méritos deportivos”, comenta el dirigente de O Val, que espera que su escuadra “partido a partido”, logre mantener su plaza.

Pery, dirigiendo al Miño contra O Val de Xaqui, en la final de la Copa Ferrol / D. A.



Con los valexos todavía a la espera de saber su inicio de pretemporada –que será a finales de julio–, los que sí tienen ya fecha fijada son los mugardeses que de manera “oficial será el viernes 26”, señala Pery. Si bien, el duelo amistoso ante el Racing de Ferrol en A Pedreira el próximo sábado 20 llevará a los de la villa a ponerse las botas unos días antes de lo previsto, como señala el ex del Miño, para, a continuación, poder disfrutar de unos pocos días más de vacaciones.