Greg Beránger: “Es una lástima que el Racing este así tras el año pasado”

A punto estaba Grégory José Henri Berànger (Niza, 1981) de cumplir los 24 años cuando llegó a Ferrol para debutar en la liga española de Segunda con el Racing. A nivel colectivo la temporada fue un fiasco, porque el equipo ferrolano descendió al acabar el campeonato antepenúltimo, con solo 37 puntos. Pero en lo individual sus casi 3.500 minutos de competición en 41 partidos, le permitieron jugar después en Numancia, Espanyol (en Primera), Las Palmas, Tenerife y Elche, donde se retiró y donde vive. En el club ilicitano, como encargado de material, analiza la categoría de plata desde un lugar inmejorable.

¿Se imaginaba hace casi veinte años, cuando llegó a Ferrol, que iba a acabar en España?



No. ¡Madre mía, cómo pasa el tiempo! La inocencia de un jugador joven me permitió tener la oportunidad de recalar en un país del que siempre me habían gustado la cultura y el fútbol. Llegué a la aventura, con la maleta a cuestas, mi mujer embarazada... ¡y a probar!

¿Qué recuerdos tiene de su etapa en el Racing de Ferrol?



A nivel deportivo fue una temporada complicada, que se saldó con el descenso de Segunda. Fue un año difícil, mi primero en España, pero de mucho aprendizaje, porque me permitió adaptarme al fútbol español y seguir mi carrera. A nivel personal, uno de mis hijos nació en Ferrol, guardo amistad con mucha gente, Molina, los hermanos Veiga y veinte años después aún me da alegría volver a Ferrol, como hice la temporada pasada.

¿Le sorprende la mala situación actual del Racing?



Sí, en una lástima después de la temporada pasada, donde el Racing fue la revelación. No sé qué ha pasado, pero me parece que tenía que tratar de quedarse con más gente de la campaña anterior y, aunque ha tratado de hacer el equipo más competitivo posible, el fútbol tiene estas cosas. Nada te garantiza nada en el fútbol.

¿Cómo fue el paso de retirarse como futbolista, cuando estaba en el Elche, a pasar a ser el encargado de material?



Fue una casualidad. Llevo ocho años entrenando en las categoría de base, he hecho “scouting”, he hecho de todo... La temporada del último ascenso a Primera del Elche, con Pacheta de entrenador, uno de los utilleros se puso de baja y como yo conocía al preparador, al cuerpo técnico y a los jugadores, me pidieron el favor de echarles una mano durante unos meses y al final la posibilidad de estar dentro de un vestuario me gustó y me quedé.

¿Formar parte de la plantilla le permite aportar su experiencia a los futbolistas a lo largo de toda la temporada?



Es un papel peculiar para un exjugador. Estoy en el cuerpo técnico, pero me permite tener un trato diferente con los futbolistas, porque todo lo que les pase, bueno, malo o regular, yo ya lo he vivido. A veces juego el papel de hermano mayor.

“Pensar que la cita del lunes va a ser asequible sería un error de infantiles”

“Al Racing le deseo toda la suerte del mundo... pero a partir del martes”. A pesar de que Beránger sea consciente de que el equipo ferrolano tiene muchas papeletas para acabar perdiendo la categoría, también advierte de las dificultades que les va a plantear en el partido que los enfrenta este lunes. Por eso llama a no perder la concentración y a seguir haciendo las mismas cosas que hacen que el cuadro blanquiverde esté en lo más alto de la tabla clasificatoria.

¿Este partido es asequible para el Elche a tenor de lo que dice la tabla clasificatoria, que los sitúa en el liderato y el rival de penúltimo?



Pensar eso sería un error de infantil. Cuando empieza el partido la clasificación no importa y más en Segunda, que es una categoría muy, muy igualada. Preparamos los partidos de la misma manera, sea contra el primero o contra el último, porque el partido se puede complicar en cualquier momento. Además, sería una falta de respeto al Racing salir pensando que ya hemos ganado.

¿Qué sucede para que el Elche sea tan fuerte cuando juega en el Martínez Valero, puesto que es el local que más goles marca?



Ya la temporada pasada éramos muy fuertes en casa y nos costaba más fuera, pero este año nos hemos hecho aún más fuertes en casa. Vamos a intentar que siga así hasta el final de la temporada.

¿El objetivo del Elche tiene que ser el ascenso directo a Primera?



Todos los que estamos arriba vamos a luchar por las dos plazas de ascenso directo. Y, si no se llega, jugar el playoff. Pero todo pasa por ganar partidos, empezando por el del lunes. Ya veremos dónde estamos después de que se jueguen los 42 jornadas que tiene el campeonato.