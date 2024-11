Un grano que no hace granero

Con un plan de partido muy claro, al menos en su inicio, el Racing salió dispuesto a echar abajo la puerta de acceso a la victoria con el fortín de Castalia como obstáculo. La escuadra de Cristóbal Parralo, a la que en varias ocasiones esta temporada le pasaron factura sus dubitativos inicios, quiso ponerse esta vez en el otro lado. Los verdes sorprendieron a un Castellón en unos primeros minutos de hambre, de mucha hambre de gol, para los ferrolanos.

El primero en intentar probar bocado en las filas verdes fue Álvaro Giménez, en el primer minuto de la batalla en tierras valencianas. Un robo de Nacho Sánchez fue el inicio de este ataque visitante, que con un gran asistencia le dio un auténtico regalo a un delantero ilicitano que, con todo para hacer el primero, envió la pelota fuera. Al Racing le rugían las tripas y siguió buscando alimento en este comienzo, y el encargado de ir a cazar en el campo de Castalia fue Manzanara, con un gran disparo desde el centro del campo para el que apareció el héroe sin capa Gonzalo, que repitió salvación en el rechace enganchado por Álvaro Giménez.

Y todo esto cuando no se habían cumplido ni diez minutos. Conscientes de su situación, el Racing no sintió el peso de su posición en la tabla... al menos hasta que el Castellón empezó a ganar terreno empujado por los suyos. Suntejens fue el primero en “despertar”, si bien un gran Jesús Ruiz no le dejó espacio al jugador albinegro, que abría el camino a los suyos. El Castellón se hizo con la posesión y ahí comenzó el “baile”.

Raúl Sánchez y Mamah volvieron a darle un innecesario protagonismo al portero racinguista, incluyendo una palomita del verde. Los anfitriones comenzaron a encontrar espacios mientras que el Racing lo intentaba a balón parado, con una falta lanzada por Señé a la que no llegó Álvaro Sanz. A pesar de estos mejores momentos albinegros, los de Parralo siguieron con todo, con todo lo que podían, y en la recta final una jugada iniciada por Moi a los pies de Sanz terminó con un cabezazo de otro Álvaro al segundo palo, que de nuevo detuvo el meta local, mientras que Dorrio estaba muy atento a un rechace que no llegó.

Grano a grano, no llena el granero

Comenzó una segunda mitad ya sin Manzanara en el campo –a la espera de conocer el alcance de sus molestias o lesión–, sin Moi y con Delmás y Álex López tomando el relevo. Los verdes buscaron de nuevo un inicio para “shockear” al Castellón, con Nacho Sánchez por su banda y con un tiro, de nuevo, desde casi el medio del campo de Álvaro Giménez, que no sorprendió a Gonzalo.

Los albinegros movieron ficha, con un claro carácter ofensivo, mientras que el enmascarado Buñuel apareció, como siempre, cuando más se le necesitaba, sin señales en cielo, para salvar desde el suelo un tiro de Calatrava en estos minutos posteriores de acoso castellonense. El Racing respondía, pero sus intentos se quedaban en eso, insuficientes para sus grandes necesidades.

Señé lo intentaba a la media vuelta en un tiro mal pegado y pocos minutos después los verdes contuvieron un poco, afortunadamente, muy poco la respiración cuando Jesús Ruiz retiró del fondo de su meta un balón lanzado por Cala y que fue anulado por claro fuera de juego. En este caos organizado, el Castellón funcionaba ahora mejor, mientras Parralo daba entrada a Chiki por Álvaro Giménez buscando refrescar, en lo físico y en lo mental.

Y casi en su primera jugada el madrileño tuvo su ocasión, a pase de Sanz, si bien se quedó sin espacio y con Gonzalo tapando bien. Álex López lo intentó de cabeza, tras una “cepillada” previa de Naldo, mientras al otro lado Ruiz salvaba de nuevo un tiro de Douglas. Bebé y el pontés Carballo entraron para intentar prender la última mecha verde, pero esta llama no se encendió.

El Castellón con Raúl Sánchez tuvo las últimas, mientras que el racinguista Ruiz se dolía haciendo presagiar una nueva baja, finalmente quedando en susto. Un último lanzamiento de Bebé fue la embestida final del Racing, al que los pequeños granos cosechados, ese punto a punto, no le sirven para ir curando las heridas de la batalla.