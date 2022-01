R. Santander - Racing de Ferrol | Sin goles no hay victorias

Encandena el Racing, por primera vez en lo que va de campeonato, dos derrotas con la encajada ayer frente a su homónimo de Santander. Así que los tres partidos en los que se iba a enfrentar a rivales directos por meterse en el playoff de ascenso a Segunda prosiguen de la peor manera posible. Igual que el pasado domingo, la derrota de ayer no refleja exactamente lo visto sobre el terreno de juego, pero el resultado hace que el cuadro verde pierda renta con los lugares deseados, a los que intentará acercarse ganando el sábado.



Empezó mejor el partido el Racing gracias a su mayor posesión, pero en realidad fue su homónimo de Santander el que dispuso de la primera gran ocasión a través de un centro de Manu Justo desde la izquierda, tras una acción a balón parado, que se estrelló en el poste de la portería visitante. Fue una demostración de las intenciones de la escuadra local que, aunque no tuviese la pelota, pretendía convertir en peligro cualquier acercamiento a la portería visitante..



Fue este el guion que se vio durante una primera parte en la que el equipo ferrolano trataba de llevar la posesión de la pelota, aunque en realidad le costaba superar la presión de su rival. Solo las coladas de Heber Pena por la izquierda dieron la sensación de poder hacer daño al rival, aunque en realidad fue el cuadro local el que fue aumentando su nivel con el paso de los minutos y empezó a rondar la posibilidad de marcar el tanto que estrenase el marcador del choque.



A punto estuvo de lograrlo el Racing de Santander en una acción en la que Borja Domínguez sirvió un balón al desmarque de Manu Justo que, tras sortear al portero Gazzaniga, tiró a gol... pero se encontró con el despeje balo palos de Jon García. Parecía así el Racing evitar el gol psicológico poco antes del descanso, pero en realidad no lo consiguió porque en la acción posterior, un saque de esquina, Satrústegui resolvió un barullo en el área del cuadro verde para marcar. Quedaban solo dos minutos para el descanso, pero el Racing de Ferrol tuvo la ocasión de empatar con un penalti señalado por derribo a una nueva colcada de Heber Pena. Sin embargo, Joselu no fue capaz de transformar el lanzamiento y el cuadro cántabro se fue al descanso en ventaja.









Vuelta





Solo unos minutos duró el mejor arranque de segunda parte del Racing de Santander, porque enseguida su homónimo de Ferrol, que con los cambios realizados intentó dar un cariz más ofensivo a su propuesta, tomó sin discusión el dominio del encuentro. Con mucha más velocidad a la hora de mover la pelota, y de nuevo con la profundidad de Heber Pena como principal argumento ofensivo, el equipo ferrolano empezó a jugar cada vez más cerca de la portería visitante, aunque aún sin crear grandes ocasiones.



La entrada al terreno de juego de Álex López ayudó a darle orden al juego del cuadro verde, que con el paso de los minutos fue haciendo su dominio más insistente. De hecho, poco a poco empezaro a llegar las ocasiones, como un disparo del centrocampista ferrolano que desvió el portero local o una volea de Joselu que se fue fuera por poco.



El último cuarto de hora fue de acoso y derribo del cuadro visitante, que apretó al máximo a un rival que por momentos pareció verse superado. La mejor ocasión de este tramo la tuvo Nathan Palafoz, que se encontró de nuevo con la estirada del portero local para evitar el gol. No dejó de intentarlo el cuadro verde hasta el final, pero en realidad le faltó acierto para rescatar un empate para el que hizo méritos, pero que no fue capaz de conseguir.









R. SANTANDER 1 - 0 RACING real racing club de santander: Parera; Unai Medina (Mantilla, min. 10), Bobadilla, Pol Moreno, Satrustegui; Iñigo, Fausto Tienza: Yeray (Soko, min. 63), Borja Domínguez (Arturo, min. 74), Marco Camus (Álvaro Bustos, min. 46); y Manu Justo (Cedric, min. 74).

banquillo: Lucas (portero suplente), Mantilla, Álvaro Bustos, Cedric, Soko, Isma López, Sergio López, Jack Harper, Arturo, Juan Gutiérrez (portero supente) y Simón Luca.

RACING CLUB FERROL: Gazzaniga; Miguel Loureiro, Jon García, David Castro (Quique Fornos, min. 46), Pumar; Fran Manzanara (Álex López, min. 62), Kevin Presa; Joselu, Dani Nieto (Alayeto, min. 46), Heber Pena (Luis Chacón, min. 88); y David Rodríguez (Nathan Palafoz, min. 74).

banquillo: Diego Rivas (portero suplente), Yago Taborda, Quique Fornos, Álex López, Nathan Palafoz, Juan Viacava, Alayeto, Yeferson Quintana, Luis Chacón, Candelas y Joan Salvà (portero suplente).

goles: 1-0, min. 41: Satustregui.

ÁRBITRO: Pedro Eugenio Muñoz Piedra (comité madrileño).

ASISTENTES: Bilal Jaadar Mokhtari (comité madrileño) y David Villaberán Souto (comité asturiano).

CUARTO ÁRBITRO: Alberto Aranda Bujedo (comité cántabro).

TARJETAS AMARILLAS: Racing Club Ferrol: David Castro (min. 32), Joselu (min. 75) y Kevin Presa (min. 87).