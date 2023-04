Un golazo de tres puntos

Con sufrimiento, más de lo deseable, el Racing consiguió la victoria ante la Balompédica Linense con un solitario tanto de Manu Justo cuando el choque se encaminaba al descanso. Fue un remate inapelable a la escuadra del palo largo con el que el delantero vigués culminó más allá del vértice izquierdo del ataque racinguista una transición conducida por Carlos Vicente. Será, sin duda, candidato al mejor gol de la jornada en la categoría.



La diana de Justo fue lo mejor de un encuentro en el que el equipo anfitrión se vio superado por su rival en varias fases. No en el inicio, sin embargo, que comenzó muy bien para los intereses racinguistas. Su técnico optó por sacar a Fornos del lateral para poner en su lugar a Enol Coto. El hecho de que tres de sus cuatro centrales –además del de As Pontes, Jon García y David Castro, titulares hoy– estuviesen apercibidos obligó a Parralo a medir al milímetro su once. Al final, la apuesta salió bien y los cuatro jugadores que tenían cuatro amarillas podrán ser alineados el miércoles en Córdoba.



Con ese cambio, el Racing salió buscando la portería contraria. En esos cinco primeros minutos generó, de hecho, dos llegadas de mucho peligro. La primera fue por la banda de Carlos Vicente, que metió un centro lateral a la llegada de Bernal desde atrás. Este controló de espaldas a portería y le cedió el esférico a Álex López, que tiró desde el balcón del área, aunque el meta visitante fue capaz de repelerlo. Poco después, un pase al espacio al extremo zaragozano acabó en un centro al área al que no pudo llegar Justo.



A partir de ahí, el choque se fue igualando. La Balona no renunció al control de la pelota y buscó con insistencia la banda derecha de su ataque, donde Koroma generó peligro con su habilidad y rapidez. Sin embargo, el gran partido –otro más– de Brais Martínez y la ayuda en la cobertura de Castro impidieron que el peligro pasase de ahí. Un par de lanzamientos poco precisos de Omar y un remate a la salida de un córner de Jesús Muñoz que detuvo Gazzaniga dibujaron un panorama muy diferente al del arranque.



Un remate de volea de Bernal tras un balón peinado de Manu Justo fue la última gran ocasión del Racing antes del gol. Llegó tras un balón robado por David Castro, que cedió a Álex López. El centrocampista ferrolano vio la rápida salida de Carlos Vicente por el carril central y el aragonés condujo el esférico hasta que vio el desdoble por la izquierda de Manu Justo. El envío se quedó ligeramente atrás, circunstancia que le permitió al vigués conectar de primeras con su pie derecho para describir una parábola al palo largo ante la que nada pudo hacer el meta visitante. Fue un golazo con el que el Racing llegó al intermedio con ventaja.

Más presión

En la reanudación y tras un primer intercambio de llegadas que finalizaron en sendos saques de esquina, los de Basadre quisieron dejar claro que iban a por el empate. Aprovechó la velocidad de sus extremos y su poderío físico para ganar la mayor parte de los duelos. El Racing, sin darse cuenta, fue metiéndose más atrás, aunque achicó con solvencia y seguridad las llegadas por banda del rival.



Sin embargo, pese a que el combate se había igualado hasta el extremo, la mejor ocasión de la segunda mitad tuvo color verde. Fue en un centro-chut de Heber Pena desde su banda izquierda que superó al portero pero acabó estrellándose en el travesaño. Quedaban todavía treinta minutos por delante, media hora en la que el Racing vio como la Balona merodeó su área. El choque se jugó más en la mitad del campo local y, pese a que los andaluces no dispusieron de ninguna ocasión clara, sí que dio la sensación de que, con un resultado tan corto, cualquier error o una acción aislada, podría suponer el empate.



El Racing, por su parte, tuvo el segundo en las botas de un recién ingresado Jardí –en sustitución de Heber–, pero su tiro cruzado se fue ligeramente desviado. Los minutos se fueron consumiendo poco a poco, lentos para el Racing y rápidos para el Linense, que no dejó de intentarlo hasta el final, pero el trabajo defensivo de la escuadra local en el tramo definitivo evitó que los puntos volaran de A Malata. El Racing duerme segundo.

Ficha técnica:

Racing Club Ferrol: Gazzaniga; Enol Coto (Del Pozo, min. 89), Jon García, David Castro, Brais Martínez; Fran Manzanara, Bernal, Álex López (Luis Chacón, min. 66); Carlos Vicente (Tomás Bourdal, min. 89), Heber Pena (Jaume Jardí, min. 66) y Manu Justo (Manel Martínez, min. 80).

Real Balompédica Linense: Varo; Loren (Romero, min. 84), Borja López, Jesús Muñoz (Toni García, min. 84), Connor; Masllorens (Alu, min. 62), Delmonte, Koroma, Joel (Duncan, min. 72); Fekir y Omar (Joao Pedro, min. 72).

Gol: 1-0, min. 41: Manu Justo.

Árbitro: Manuel Pozueta Rodríguez. Mostró tarjeta amarilla a los visitantes Loren (min. 29), Jesús Muñoz (min. 70) y Connor (min. 85).