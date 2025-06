Gerard Casas, entrenador de O Parrulo Ferrol: “La pasión de la gente de Ferrol es de admirar”

“La gente de Ferrol, con el deporte, es impresionante. El esfuerzo y la pasión que le pone la gente de aquí con el deporte de admirar. Yo me alegro mucho por la ciudad porque hoy fue espectacular. En los momentos jodidos, animaron y cuando tuvimos que defender el portero-jugador se puso a gritar todo el pabellón y creo que eso fue determinante para ganar en casa”, así resumió el ambiente que se vivió en A Malata Gerard Casas tras la clasificación de su equipo para la final por el ascenso a Primera.



El técnico de O Parrulo había reclamado en la previa ese esfuerzo de sus aficionados y estos respondieron con creces. Llevaron al equipo en volandas y permitieron conseguir un triunfo que será recordado por mucho tiempo.



“Todos hubiéramos firmado jugarnos la vida en casa porque sabemos de la afición que tiene O Parulo. A Malata es enorme y la acústica que tiene es muy buena. Cabe mucha gente y creo que fueron nuestro sexto jugador. Marcó la diferencia. Le dieron mucha energía a los jugadores”, continuó un eufórico entrenador.



Respecto al encuentro contra El Ejido, el catalán señaló que "probablemente hayamos jugado los mejores 35 minutos de la temporada. Quitando los cinco primeros, en los que ellos tuvieron más la bola y crearon peligro, estuvimos mejor". Eso también se debió a la parada de Dennis Berthod, que detuvo un penalti con 0-0 y podía haber cambiado el curso del encuentro. "Tuvo que salir a salvarnos y parar una pena máxima. A partir de ahí, hicimos un partido espectacular", recalcó.



Su homólogo de El Ejido, Maca, coincidió con su valoración. "O Parrulo fue mejor. Sólo hay que ver el resultado. Nos sentó como una losa encajar tres goles en tres minutos. A partir de ese momento, los jugadores empezaron a no creer. Nos desestabilizamos un poco. Quizá no era el plan de partido que esperábamos y no supimos gestionarlo”, comenzó.



“En el descanso hablamos de ajustar y ser más valientes, pero a los tres minutos de empezar volvemos a encajar dos goles. A partir de ahí, la historia del partido se ha acabado. Ha sido un querer y no poder. Felicitar a O Parrulo que ha sido justo vencedor. Queda clara la importancia del factor cancha. El otro día en El Ejido fuimos nosotros mejores y hoy –por ayer– han sido netamente superiores”, afirmó.



Ese dominio ferrolano se debió a que todos creyeron hasta el final. Dio igual que las piernas no respondiesen. La garra y la pasión pudo mucho más. “Hoy había que tirar de corazón y de saber que nos estábamos jugando la vida porque sabíamos que las piernas no iban a dar. El plan de partido era ser más pesados y correr más que ellos para desgastarles. Incluso estando cansados y yendo ganando hemos presionado. Creo que hicieron un esfuerzo enorme”, reconoció un Gerard Casas, que ya está pensando en su siguiente rival, un Málaga Ciudad Redonda que eliminó al Family Cash Alzira. El primer partido por el ascenso será, casi con total seguridad, el domingo para que sus guerreros puedan descansar y soñar con subir a Primera.