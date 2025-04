Gerard Casas, entrenador de O Parrulo Ferrol: "Llevamos muchas jornadas en playoffs y eso nos da derecho a soñar"

"El objetivo del club, cuando me ficharon, era salvarnos. Creo que el presupuesto del club es para salvarse o para no sufrir y bajar a Segunda B, pero llevamos muchas jornadas en playoff y eso nos da derecho a soñar", así de contundente y feliz se mostró Gerard Casas, entrenador de O Parrulo Ferrol, justo antes del partido del sábado ante el Family Cash Alzira, uno de los más complicados.

Tanto el técnico como su pupilo Turbi son conscientes de la dificultad del reto, pero tienen la confianza de sumar tres puntos importantísimos para seguir en la pelea para meterse en los puestos que permiten luchar por el ascenso. "Tenemos que hacer un partido casi perfecto para ganar. Hay que hacer muchas cosas bien. Llevamos toda la semana hablándolo. Es un equipo muy bien trabajado, compite muy bien y las cosas que hacen, las hacen muy bien. Tienen un modelo de juego muy reconocible", apuntó el catalán, a lo que el ferrolano añadió que "hay que estar muy concentrados. Tienen jugadores que les regalas una acción y la convierten en gol. Tienen mucha calidad y tenemos que ir a hacer un partido muy serio", dijo.

Para más ejemplo está el encuentro que disputaron en A Malata, en el que O Parrulo tiró cinco veces más que su rival, pero este acabó ganando. "Creo que compitieron mejor que nosotros. Estaban cómodos en esa situación, se lo esperaban y no fue algo negativo para ellos que tirásemos más que ellos. Hay que hacer un partido mejor", apuntó.

Aun así, Gerard Casas considera que pueden sacar muchas cosas positivas. Turbi, por su parte, espera que "sea un partido similar al de A Malata. Que tengamos muchas ocasiones, pero consigamos ganar". Con todo, su entrenador matizó que "está muy bien que finalizáramos mucho más que ellos, pero perdimos. Ahora mismo, sobre todo a final de temporada, lo importante es ganar. Las sensaciones y la calidad en el juego, ya no importan tanto. Firmaría conseguir los tres puntos de la manera en que fuera".

Y es que antes le preocupaba mucha la evolución de sus jugadores, pero ahora quiere ganar para seguir soñando. Eso se debió al crecimiento del grupo. "En el partido de casa contra el Alzira no estábamos compitiendo suficientemente bien y los equipos eran mentalmente más fuertes que nosotros. Ahora, el equipo está compitiendo muy bien desde hace meses. Están con la confianza muy alta y sabiendo sufrir. Es un buen momento para ir a intentar dar la sorpresa", indicó.

Por último, tanto el entrenador como el jugador afirmaron que no se van a fijar en los otros resultados de la jornada, sino que tienen que pensar en ganar su partido. "Tenemos la suerte de que dependemos de nosotros y vamos a centrarnos en lo que tenemos que hacer y listo", dijo Turbi, a lo que Gerard Casas añadió que "cada semana hay muchas sorpresas en esta liga y los cuentos de la lechera no funcionan y no van a funcionar. Nos tenemos que centrar en nosotros mismos y jugar cada partido como la final que es y luego ya nos encontraremos con lo que han hecho el resto", zanjó.