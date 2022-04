Gazzaniga: “El trabajo del año no va a cambiar por un solo partido”

No era el Zamora, a priori, el rival contra el que el Racing esperaba acabar con una racha de imbatibilidad de once jornadas que lo ha llevado a la tercera posición de la liga, pero la efectividad del cuadro castellano de cara a la meta defendida por Gazzaniga, así como la falta de concreción de sus propias ocasiones de gol, provocaron que el equipo ferrolano perdiese por primera vez desde su visita al Sardinero a finales de enero.





No obstante, no hay alarmas encendidas. La escuadra verde sigue tercera y con seis puntos de ventaja sobre la sexta plaza –que ocupa su próximo rival, la UD Logroñés– y el vestuario entiende que la derrota, aunque sea contra un equipo de la zona baja que también se juega mucho, iba a llegar porque, como señalaba ayer Kevin Presa, “esta es una liga muy igualada, todos los equipos quieren ganar y cualquiera puede complicarte el partido”. “Ellos se están jugando el no bajar y nosotros, estar arriba”, comparte el guardameta.





El medio pontevedrés incide en que no se debe dramatizar ni darle más importancia de la necesaria a la primera derrota en tres meses. “La sensación”, explica, es que el Zamora “no nos generó tantas ocasiones como para hacernos tres goles. Creo, además, que fue uno de esos partidos en los que, aunque jugásemos 90 minutos más, la pelota no iba a querer entrar”. Y, aunque reconoce que “siendo realistas, no contábamos con que la racha se iba a romper en casa y contra este rival”, considera que no hay que obcecarse con lo que pasó y sí “aprender de los errores, corregirlos e ir a Logroño concentrados y con la mentalidad de lograr los puntos”.





“Resultado engañoso”

La del viernes es la primera vez que el cancerbero titular del Racing, Gianfranco Gazzaniga, encaja tres goles esta temporada, una situación novedosa que, insiste, “no refleja, desde luego, el trabajo realizado por el equipo”. Así, califica de “muy abultado y engañoso” el marcador “para las ocasiones que tuvieron”. Sin embargo, el meta argentino admite que lo sucedido el viernes en A Malata es “un toque de atención, una bofetada” que, a pesar de ello, no puede hacer variar la hoja de ruta para conseguir el objetivo. “Me quedo con que el equipo, sin jugar como solemos, crea ocasiones, siempre las crea, así que hay que seguir así”, apunta antes de apostar por dar carpetazo al encuentro.





“El trabajo de todo el año no puede cambiar por un solo partido, por un partido que no te sale”, explica. “Es verdad que no jugamos como siempre, pero tuvimos ocasiones y chance de ganar”, recuerda, antes de poner en valor algunos números del equipo: de los que menos goles reciben y de los que más oportunidades crean.

Sobre las opciones del Racing de acabar la liga regular entre los cinco primeros, Gazzaniga afirma que hay “siete u ocho equipos ahí metidos en la pelea y nosotros tenemos la suerte de estar muy arriba,: jugamos con ventaja y vamos (a Logroño) a ir a por todas”.