Al Galicia de Mugardos le faltó acierto para vencer

Galicia de Mugardos 0-0 Santaballés







Le faltó al Galicia de Mugardos acierto delante de la portería contraria para sumar los tres puntos ante el Santaballés. Enfrente, el equipo lucense apostó decididamente por defenderse con orden y eso le permitió sentirse cada vez más cómodo a medida que pasaban los minutos. De ahí que el partido terminase con un empate sin goles que, aun así, mantiene el cuadro mugardés entre los cinco primeros, los que siguen vivos en la lucha por el ascenso a Tercera pero, sobre todo, garantizan la permanencia en es categoría antes de empezar la segunda fase.





Desde que a los tres minutos Iago dispusiese de la primera gran ocasión para el Galicia de Mugardos –un mano a mano ante el portero rival en el que su tiro se fue ligeramente desviado–, el cuadro local no dejó de disponer de situaciones para marcar. Jugando con una rápida circulación de pelota, a la escuadra que prepara Fontao no le costaba llegar a los aledaños de la portería visitante. Sin embargo, era ahí donde la escuadra mugardesa no tuvo la claridad de ideas necesaria y por eso llegó el descanso con el empate inicial.





No cambió mucho el guion del encuentro en la segunda mitad. Si acaso, el dominio del Galicia de Mugardos se fue haciendo cada vez más atropellado y errático y eso hizo que el cuadro local no fuese capaz de traducir en el marcador su superioridad. Incluso jugó en superioridad numérica los últimos minutos del encuentro, pero eso no le hizo encontrar la manera de marcar el gol que le diese el triunfo.