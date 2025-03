Fran Manzanara, jugador del Racing de Ferrol: "Tenemos que liberarnos de la presión de estar abajo porque no tenemos nada que perder"

Fran Manzanara, jugador del Racing de Ferrol, aseguró que tanto él como el equipo "tenemos que liberarnos de la presión de estar abajo porque no tenemos nada que perder". Deben dejar atrás esta mala situación y luchar cada partido como si fuera el último para conseguir los tres puntos y seguir luchando por lograr una salvación que está muy complicada. De igual manera, el de La Solana dijo que existe la posibilidad de continuar en el equipo en caso de que se produzca el descenso.



Romper la racha de seis derrotas consecutivas: "Sabemos que el empate es insuficiente, sobre todo en casa. Es un punto importante es que hemos dejado la portería a cero. Desde ahí, es lo principal para dejar poder sumar de tres. Desde la puerta a cero, generar alguna ocasión para ganar".

La arenga a la grada: "Es un gesto que sale solo. Con alguna cosilla que le damos a la grada intentan animarte. Los que vienen intentan poner lo máximo. Yo, por mi parte, intentando entrar cuando me toca y hacerlo lo mejor posible. La lesión quedó atrás y estoy preparado para lo que viene".

Sobre los once partidos que quedan: "Sabemos que es muy complicado la salvación. Estamos a muchos putnos de salir,pero quedan once jornadas y aquí no se puede tirar la toalla. Hay que sacar los máximos puntos posibles. Que nos da, pues muy bien. Que no nos da, por lo menos haberlo intentado".

La explicación para esta temporada: "Tampoco hay una cosa concreta que haya pasado. Al final, vas encandenando resultado malos y la situación se vuelve más complicada. Cuando estás abajo, cualquier error parece que penaliza el doble. Al final, es un cúmulo de todo".

El partido contra el Málaga: "Afrontamos el partido como todos. Nosotros lo trabajamos desde el primer día de entreamiento con la idea de ir a por los tres puntos a Málaga. Es un campo complicado. La Rosaleda aprieta muchísmo. Estamos capacitados para ellos. Veo bien al equipo. Entrenando lo ves bien. Si luego llega el buen resultado, perfecto, pero lo importante es que la gente lo intente y que queramos hacer las cosas bien".

Un rival con mucho talento: "El estadio aprieta mucho. Tiene jugadores con mucha calidad en el centro del campo y en la parte de arriba. Desde el cero a cero, nosotros podemos conseguir esa victoria. Es importante estar sólidos en defensa porque nunca se sabe lo que puede pasar. Estar sólidos en defensa y desde ahí intentar conseguir los tres puntos".

No cometer errores: "Cuando estás abajo, el error penaliza el doble. En Segunda División ves que un error no es lo mimso que en la Primera Federación porque hay más calidad y te la enchufa en seguida. Hay que estar sólidos, no complicarnos en exceso desde atrás y a partir del medio campo para adeltante debemos jugar más, ser efectivos".

Sexto equipo con más porterías a cero, pero de los menos goleadores: "Muchas veces de las que hemos dejado la portería a cero, no hemos marcado. No hemos conseguido. No sabría que decir. Los entrenamientos, muchas veces, van enfocados a la finalización, llegar arribar y tomar esas buenas decisiones. Luego, en el partido, a veces no acertamos. El rival está bien en defensa y no generamos. Sabemos que somos un equipo, con lo que hemos visto, que aspiramos a resultados cortos y las ocasiones que tengamos, marcarlas. Hay que acertar lo máximo posible dentro de las pocas posibilidades que hemos generado durante el año".

Aprovecharse de la ansiedad de Málaga: "Nosotros ya sabemos que tenemos que liberarnos de esa presión. La situación que tenemos es la estar abajo. No tenemos nada que perder. Debemos jugar todos los partidos con esa idea de ganar, ya sea al Málaga, al Dépor o al Elche. Tenemos que ir a ganar a todos. No tenemos nada que perder ahora mismo y hay que salir adelante a por ello".

Motivación para seguir trabajando: "Intentar hacer lo máximo posible. Cuando llegue el día del final igual no nos ha dado o igual sí. Hay que buscar la motivación desde el día a día. Si nos enfocamos en que hay que ganar x partidos, es más complicado. Hay que ir día a día y partido a partido".

Mensaje para la afición: "Agradezco a los que vienen porque la entrada del otro día fue de las peores, pero lo entiendo porque la situación no es buena. El mensaje para la afición es que doy gracias a los que vienen siendo la situación que es y los horarios que nos son los más cómodos. Intentar que no decaiga esta afición del Racing. Que sigan creyendo y que desde el club y desde el dentro intentaremos dar el máximo para que se sigan enganchando de aquí a final de temporada.

Pocos centros al área a pesar de jugar con dos delanteros: "Hay veces que sabiendo que tienes dos tanques arriba como son Álvaro y Eneko, que por arriba pelean todo, había que meter algun balón al área o para peinarlo y hacer algo en la segunda jugada. Al final tener presencia en el área es lo importante. Con dos delanteros si que hay que meter más balones. Ya sabemos como es Heber que tiene la capacidad para, desde el centro del campo, meterte un balón por delante. Es lo que trabajamos. No es lo mismo jugar con uno que con dos puntas. Con los dos hay que llevar los máximos balones posibles al área".

Su visión sobre la situación del equipo: "La realidad es que es un momento muy duro. Sinceramente, he tenido la suerte que todo hemos vivido muy bonito. Casi ascenso, luego ascenso, el buen año pasado... Este año ha tocado la cara negativa. Lo que quiero decir es que doy muchas gracias a la gente que sigue viniendo, pese a los horarios y a la situación. Para lo que queda de temporada y para el próximo año, el reto es conseguir los máximo abonados, que la gente se siga enganchando al Racing, que sigamos viendo camisetas es lo importante para la ciduad y para el crecimiento del club. Que el club siga creciendo desde una base y que la gente no se desenganche. Es complicado en esta situación, pero he visto un crecimiento enorme en el racinguismo y ojalá siga esto así. Ojalá veamos que el Racing de Ferrol pueda llegar así.

Formar parte de esa reconstrucción: "Eso ahora mismo es pronto para saberlo. No tengo ni idea. Todavía no hemos hablado nada. Cuando llegue el final de temporada, hablaremos para saber si sigo o no".

Disposición a continuar en el equipo: "Sabeis que he estado muy agusto. Este año ha sido muy complicado, pero también estoy a gusto. Cómo voy a decir que no. No digo que sí al cien por cien, pero sí que podría ser".