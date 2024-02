Fin de semana redondo para el Intasa tras ganar al Soria

Fin de semana redondo para un Intasa de Pablo Parga que señalaba tras el triunfo de ayer ante el Soria, el segundo del fin de semana, que “si me lo dicen el lunes no me lo creo”.

Y es que la lesión de su colocador titular Roi Losada en el trabajo semanal mermó, de inicio, la ya corta plantilla local. Así, Losada entró en liza el sábado –”jugando casi sin saltar”, como señala el preparador–, si bien ayer ya fue Tacón el que pudo, afortunadamente y al jugar en casa, ocupar su lugar. El jugador suplió su falta de ritmo competitivo con la compenetración que ya tiene con sus compañeros, así como “con una alegría que le vino muy bien al equipo”, señalaba Parga.



En la mañana de ayer, el grupo de San Sadurniño quería tomarse la revancha ante una formación contra la que cayó derrotada en la primera vuelta (3-2), asimismo en una intensa jornada doble. El desgaste del partido del sábado y el poco descanso se hizo notar de manera intermitente en la pista del Municipal, en un juego local con muchos altibajos, si bien con más cosas positivas que negativas. Así, el grupo de Parga, a pesar de prácticamente tener que remar contracorriente durante los tres sets, se mostró más acertado y con un plus más que los sorianos –que llegaban con muchas más necesidades que los de Parga al ocupar la parte baja de la tabla–. “Entrábamos y salíamos del partido”, analizaba un Parga muy contento por conseguir un pleno de triunfos que mantienen a los suyos como segundos clasificados y tras doblegar, precisamente, el sábado a su inmediato perseguidor, el Arona. Ahora, el grupo piensa ya en Gijón el domingo.

Intasa San Sadurniño: Jaime Caamaño, Manuel Aba, Marcos Blanco, Manuel Gómez, Antonio Tacón, Julio Meza –equipo inicial–, Iván Dopico, José Aba, Taibo, Lucas Wünschmann y Pakito (líbero).



Sporting CV Soria: Pablo Mugarza, Santiago Aparicio, Daniel González, Luis Martín, Daniel Martín, Alejandro Gómez –equipo inicial–, Rubén Bahón, Sergio Pascual y Álvaro Hernández (líbero).



Parciales: 25-23, 27-25 y 25-19.



Árbitro: Alejandro Cruz Suárez.