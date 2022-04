El filial del Baxi disputa siete años después el ascenso a 1ª Nacional

Pase lo que pase el próximo fin de semana en Vilagarcía de Arousa, el filial del Baxi ya ha igualado su mejor temporada, al disputar por segunda vez –la primera fue hace siete años– el playoff de ascenso a Primera Nacional, la antesala de la Liga Femenina-2.





El conjunto que prepara Patri Cabrera es uno de los dos semifinalistas que han conseguido su plaza en esta eliminatoria por finalizar la segunda fase de Primera Autonómica como campeón de grupo. El otro es el Universitario Campus Ourense.





El Baxi conocerá su rival en la mañana del domingo en Fontecarmoa, pabellón en el tendrán lugar las eliminatorias por el título y el ascenso. Será el ganador del duelo entre el Porriño y el Bosco Salesianos el que juegue, a partir de las 16.00 horas, con el cuadro ferrolano por una plaza en la final. La otra semifinal se jugará a continuación.





Los dos ganadores se verán las caras la semana siguiente, el 1 de mayo, en el mismo escenario. En este partido se decidirá cuál de ellos logra el título de Primera Autonómica y, además, sube de nivel.





Paso a paso

Son tres partidos hasta el título, pero la entrenadora, Patricia Cabrera, insiste en que “solo pensamos en la semifinal, no en lo de después. Debemos centrarnos únicamente en eso”. La técnica del equipo ferrolano reconoce, no obstante, que parte con la ventaja de no tener que disputar el encuentro de por la mañana. “El poco tiempo de descanso entre un partido y otro debería beneficiarnos”, admite, aunque advierte de la dificultad de esta fase, “pues hay mucha igualdad entre todos los equipos, como reflejan los resultados de las dos primeras fases”. Así, los seis conjuntos que ha llegado hasta aquí han perdido, al menos, cuatro enfrentamientos esta temporada, por lo que el factor cancha –el TVMAC Cortegada juega en casa– se presume determinante.