Ferrol recupera la Gala do Deporte tres años después

Recupera el deporte de Ferrol su fiesta, después de tres años de ausencia por la pandemia, con la celebración de la Gala do Deporte de las últimas temporadas (19/20, 20/21 y 21/22). El Auditorio de Ferrol será el escenario en el que esta tarde, a partir de las 19.30 horas, se distinga a los mejores en estas tres campañas en una ceremonia que busca reconocer la lanbor y los méritos de entidades y deportistas de la ciudad naval. Especialmente por las dificultades vividas en los últimos años debido a los efectos que el Covid-19 tuvo tanto en la celebración de pruebas con el trabajo individual.





Precisamente por eso el jurado de la Gala do Deporte Ferrolán –formada por técnicos y periodistas deportivos, presidida por el concelleiro de Deportes, Antonio Golpe– acordó no entregar Carabela de Plata, premio que distingue al mejor deportista, de la temporada 19/20. Las circunstancias excepcionales que se vivieron debido a la pandemia provocó que la actividad realizada fuese muy inferior a lo habitual, así que no era procedente dar el premio de este ejercicio.





Sí lo habrá, en cambio, para las otras dos campañas. En la primera de ellas, la 19/20, la celebración de la Gala estaba ya fijada antes de que la pandemia echase el freno a su celebración. La de la 21/22, distinguirá la vuelta a la nueva normalidad que vive, asimismo, el mundo del deporte.