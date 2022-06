​Fernando Pumar: “A partir de ahora, el Racing será favorito siempre para subir”

Futbolista del Racing de Ferrol





Acabó siendo Fernando Pumar (Ourense, 1989) el undécimo futbolista del Racing que más minutos jugó esta temporada, a pesar de que, sobre todo en la primera vuelta, le faltó algo de regularidad. Pero el lateral izquierdo acabó siendo un fijo en las alineaciones de Cristóbal Parralo en la parte final de la campaña. Por eso, aunque su contrato acaba el 30 de junio, confía en haber hecho méritos para sellar su continuidad con el club ferrolano, con el que espera llegar a Segunda.





¿Qué sensaciones le quedan dos semanas después de poner fin a la competición?

Hay que mirar las cosas con perspectiva y quedarse con que el trabajo de la temporada fue muy bueno. Por detalles, y a noventa minutos, no conseguimos el objetivo que podía culminar la campaña... pero el trabajo del equipo fue muy bueno y hay que quedarse con esas sensaciones. Dos semanas te sirven para limpiar la cabeza y pensar más en lo que viene que en lo que ya pasó.





¿Una eliminación como la sufrida ante el Nàstic aumentan las ganas de revancha?

Está claro. A partir de ahora, el Racing va a estar en los puestos de privilegio de la pelea por subir a Segunda. No sé si será la próxima temporada o la siguiente, pero es cuestión de tiempo que alcance esa meta.





¿Le parecen lógicos los cambios que se quieren hacer en el playoff de ascenso?

Se quiere eliminar el partido único en sede neutral, volver a jugar a ida y vuelta... Es más justo y más lógico. Además, es favorable para las aficiones, para que puedan disfrutar en el campo de tu equipo y de un ambiente tan bonito como es el que se vive cuando se juega un playoff de ascenso. Tiene más lógica y esperamos que se pueda llevar a cabo.





¿Está intranquilo por el hecho de no tener todavía confirmado su futuro en el club?

A medida que pasan los años te vas acostumbrando a estas situaciones. Por suerte hasta ahora, salvo alguna vez, siempre ha tenido contratos de dos o tres años y he estado bastante tiempo en los sitios y no he tenido el estrés que pueden tener otros compañeros ahora. Ahora que ya se ha cerrado la continuidad del ‘mister’ hablaré en unos días con Carlos Mouriz para ver qué idea tiene el club y si se puede seguir.





¿Usted tiene clara la idea de seguir en el Racing para luchar por lograr el ascenso?

Sí, sí, sí. Este es un proyecto muy ambicioso, que ilusiona y que va a estar arriba. Yo sigo queriendo pelear por esas cosas y conseguirlas aquí. Así que si todo va bien espero seguir en el Racing. ¿Mi primera opción? De hecho, no quise escuchar nada ni atender llamadas hasta que no hable con Carlos Mouriz y me exponga la idea que tiene. Pero no creo que haya problemas, así que seguro que vamos a llegar a un acuerdo. Y, si no quisiesen contar conmigo, ya miraría entonces qué opciones hay.





Dar continuidad al proyecto sería lo más razonable







Que el Racing no haya conseguido el ascenso a Segunda no significa que no haya realizado un campeonato magnífico: fue el equipo menos goleado de las tres primeras categorías del fútbol español, el mejor visitante de su grupo, en el que firmó la segunda mejor segunda vuelta de todos los participantes... Toda una serie de logros que invitan a que el grupo tenga continuidad para alcanzar la meta que se desea.





¿Lo lógico tras una temporada tan buena como esta es que el grupo tuviese continuidad?

Es complicado estar arriba todos los años, porque hay rivales de mucho nombre, pero en líneas generales se ha hecho un trabajo muy bueno. En el aspecto individual quizás en la primera vuelta faltó algo de continuidad, pero en la segunda di un buen nivel. Es complicado que todo el mundo siga, pero dar continuidad al proyecto sería lo más razonable.





¿Qué se puede mejorar de una temporada así, en la que ha habido tantas cosas positivas?

¡Ufff! Es que te paras a mirar, incluso el encuentro del playoff, y ves que el equipo ha sido superior, que en defensa apenas le creaban ocasiones, que en ataque era capaz de generarlas... No sé, habrá piezas que ajustar y me imagino que el ‘mister’ y Mouriz lo tendrán claro.