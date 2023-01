Fernández, del Ría Ferrol, subcampeona con Galicia

Con casi una decena de medallas terminó la numerosa delegación local su concurso en el Campeonato Autonómico de menores –de sub 10 a sub 14–, sub 16, sub 18 y máster que durante la jornada del sábado se disputó en la localidad ourensana de Ribadavia.

En las pruebas dirigidas a los más jóvenes deportistas, el Ferrol Atletismo firmó un doblete en la cita sub 14, en la que estuvo presente en el podio individual y por equipos. Así, su deportista Lara Fernández se hizo con la tercera posición, un lugar que ayudó a que tanto ella como sus compañeras –Noa Seoane, Carla Rioseco, Alicia Jove, Adriana Sedes y Gala Fernández– se proclamasen subcampeonas gallegas. Por su parte, el Atletismo Narón inscribió su nombre como nuevo campeón autonómico sub 12, gracias a la actuación de Sergio González, Lois Morón, Lucas González, Mateo Bermúdez, Mateo Fernández y Pablo Vilar, con González como el más destacado a nivel individual, siendo noveno. En el cuadro sub 10, sus compañeros Adrián Leonardo, Brais Castiñeira, Iker Fonticoba y Thiago Fernández ocuparon la tercera posición, con Leonardo y Castiñeira como sexto y séptimo en la tabla. En sub 18, el podio llegó tras la carrera realizada por Irea Alén –Natación Cedeira–, cruzando la meta en tercer lugar. Otros resultados destacados en estas citas de base fueron los cuartos lugares de Gael Varela –Narón– y Ariel Soto –Olympo As Pontes– en sub 16 y sub 14.

Mientras, en veteranos, la naronesa Rebeca Soto fue la segunda clasificada en la carrera 45F, encabezando un equipo local –Eva Isabel Babiano, Victoria Grueiro, Beatriz Santiago y Rocío Rolán– que acabó asimismo subcampeón. Una segunda posición que firmó su compañero Esteban Díaz en la carrera M40.