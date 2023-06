El Eume gana al Lalín en los penaltis y asciende a Preferente

El Eume Deportivo es de Preferente. El equipo de Carlos Carro se impuso ayer en los penaltis (5-3) a uno de los grandes favoritos a subir de categoría, el Lalín, tras 120 minutos de intensidad y tensión que saltaron por los aires con el lanzamiento de Samu que le daba el triunfo y el premio al conjunto de Pontedeume. Es la segunda vez que los blanquiazules llegan a esta división, pero la primera con un porcentaje tan alto de futbolistas de la cantera.



“Nós sabiamos”, explicaba hoy el técnico eumés, Carlos Carro, “que ante un equipo coa historia e coa plantilla do Lalín, que se reforzou antes do playoff con xogadores importantes doutra categoría, o importante é que tiñamos que saír vivos do seu campo. A clave estivo aí porque nós sabemos que na casa lle competimos a todo o mundo”, señaló.



Así, A Gándara se abarrotó para ver la final. “A resposta de Pontedeume”, señaló con orgullo Carro, “foi espectacular: levo 40 anos vivindo aquí e nunca vin nada igual”.



Aunque el Eume compitió hace muchos años en categorías como Tercera, este ascenso es especial porque “está construído cun grupo de moitos rapaces da vila, e iso é algo que poucos equipos poden dicir”, apunta Carro, que subraya lo emocionante que supone poder subir a Preferente “con amigos”.



Carro asume que el reto para la próxima temporada “é difícil e ímolo tomar como un premio”, aunque precisó que “a filosofía ten que ser a mesma, xa que os recursos económicos que ten o club non permiten facer nada estratosférico. Reforzarémonos con 3 ou 4 xogadores, pero sen renunciar ao que nos trouxo ata aquí, que é a xente de Pontedeume”.

Fuentes: “El objetivo es cantera, cantera y cantera”

El director deportivo del Eume, Juancho Fuentes, afirma que el nivel de la categoría en la que jugarán el año que viene es “muy alto”, pero esa dificultad no va a provocar un cambio de rumbo en el club. “Nuestro objetivo es cantera, cantera y cantera. Podemos fichar algo que venga, pero nunca vamos a buscar, nunca vamos a pisar proyección de niños. Se asciende con lo de casa y, si se desciende, se desciende con lo de casa. Así es”. En ese sentido, Fuentes incide en que “lo importante es que los niños tengan la ilusión de poder jugar en el primer equipo. Nuestro interés es la formación”, recalca.



Sobre la temporada, Fuentes reconoció que el ascenso “ni se nos pasaba por la cabeza. Para nosotros el objetivo siempre es mantener la categoría. Este año se dieron las circunstancias y la ilusión de los chavales nunca se puede frenar”.



Esa permanencia se consiguió matemáticamente en enero. “Pero los chavales querían más”, dijo, “vieron que eran capaces, que se ganaba lo que no se ganaba otros años. Eso los fue animando”. El director deportivo señala que el equipo es un grupo “de calidad y muchos podrían jugar en Preferente o incluso en Tercera, pero lo más importante es que se trata de un grupo de amigos”.