O Esteo pontés roza la remontada en Vigo

La escuadra pontesa de O Esteo dejó escapar una gran oportunidad de poner tierra de por medio con un rival directo por evitar la zona baja de la tabla clasificatoria, el IES Coruxo (3-2).



Los jugadores de Iván López se desplazaron en esta novena jornada a la pista olívica de O Berbés y lo hicieron buscando una segunda victoria consecutiva que se les resiste a los de la villa y que tampoco pudieron firmar el pasado fin de semana. No comenzó bien el partido para los de As Pontes, con un tanto en propia puerta de Nave que ponía en ventaja a los de Vigo cuando todavía no se había cumplido la primera mitad del primer tiempo.

Los anfitriones, precisamente cuando se cumplía el minuto 10, hicieron el 2-0 gracias a una diana de Daniel, cerrando este mal primer tiempo pontés con el 3-0 de Bruno. Se sacudió este peso el grupo de López en la recta final del partido. Primero, con un gol de Asier en el 29 y en el 34 con otro de Matos, acariciando así una remontada que no pudo llegar para los de la villa, que son novenos en la tabla, ahora con sólo un punto de renta respecto a este grupo vigués.

Selección sub 19



O Esteo regresará a la pista este miércoles día 13, concretamente a la suya, con motivo del duelo amistoso ante la selección gallega sub 19. Un duelo que servirá de preparación para el combinado “irmandiño” de cara a su participación en el Estatal.

Ficha de partido

IES Coruxo FS: Jorge, Alejandro, Daniel, Martín, Quique –cinco inicial–, Bruno, Pablo, Cervelo, Iago y Alexis.



O Esteo FS: Xeito, Cokito, Troncho, Matos, Adri –equipo inicial–, Asier, Nave, Lukas y Regue.



Goles: 1-0, min. 7: Nave, en propia puerta; 2-0, min. 10: Daniel; 3-0, min. 13: Bruno; 3-1, min. 29: Asier; 3-2, min. 34: Matos.



Árbitros: Pablo Coello Martínez, Iria de Luís Iglesia y Ana Isabel Genovese Martínez. Amonestaron con tarjeta amarilla al jugador local Iago, así como a los visitantes Lukas, Xeito y Troncho, a este último en dos ocasiones por lo que fue expulsado.