Esteiro, punto de partida y llegada de la San Xiao

Vuelve el domingo a la acción la Carreira Popular de San Xiao con la disputa de la trigésima octava edición. El pabellón de Esteiro será, a las 11.00 horas, el punto de partida de una prieba que constará de diez kilómetros y discurrirá por el centro histórico de la ciudad naval hasta llegar a la meta, ubicada en el mismo espacio. En esta edición, además, los participantes se verán beneficiados por las buenas previsiones meteorológicas que hay, que pronostican un tiemo seco y soleada y escasez de viento.





Completado ya el cupo de participación previsto para la trigésimo octava edición de la carrera, que estaba estipulado en 600 corredores y cuarenta en cada una de las categorías de menores, los participantes se dividirán en varios grupos. Así, desde sub 20 y sub 23, habrá premios para la categoría sénior y cuatro grupos Máster, tanto masculino como femenino. Asimismo, se celebrará competición para los segmentos de silla de ruedas, handbike y el grupo de invidentes.





De manera paralela se disputarán cuatro carreras de categorías de base.Tres de ellas se disputarán antes de la prueba principal –a las 10.00 horas los sub 12 y sub 14; a las 10.25 los sub 10, a las 10.40 los menores de 8 años–, en tanto que los sub 16 y sub 18 competirán justo después de la salida de la cita absoluta. Las distancias de todas ellas van de los 200 a los 2.000 metros en función del grupo de edad que sea.