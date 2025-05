La esperanzadora hoja de ruta de Naldo para el Racing de Ferrol

El regreso de Naldo al fútbol profesional español no ha sido, desgraciadamente, ni cómo el jugador brasileño ni cómo el Racing de Ferrol hubiesen esperado. Con dos duelos para cerrar la puerta de una campaña para no recordar sólo para aprender, el defensa central sólo puede “pedir disculpas a la afición. Infelizmente está como está, pero intenté dejar lo mejor de mí en el campo, en cada entrenamiento, para poder ayudar al equipo”.



Un camino en el que Naldo se erigió como, junto a Puric, de lo poco salvable en los primeros meses de la competición, si bien, y poco después de la llegada de Menéndez, su papel se fue desdibujando. Un paso de una continua presencia a ocasional para la que el brasileño, señala que “yo busco dar lo mejor... y son escuelas. Cada entrenador tiene la suya y la opción de quién está mejor”, sentencia sin darle más vueltas a su paso al banquillo.

Volver donde se merece

Y es que ni este cambio ni otros ayudaron al Racing a evitar la caída final a Primera RFEF. Un descenso cocinado a fuego lento en una campaña en la que “todos somos culpables. Unos más que otros. Nosotros los jugadores más, porque estamos jugando. Cada cual tiene su responsabilidad”, analiza. Un ejercicio de malos resultados y mala suerte “difícil para mí, porque tenemos que luchar siempre con los árbitros, el campo... Pero tenemos que superar todo esto, ir adelante con las ganas de siempre y pensar en la próxima temporada”.



Una campaña en Primera RFEF en la que, si bien y como apunta el brasileño, “por ahora el club no me ha contactado”, pero sí que estaría abierto para hablar y “la próxima volver a Segunda”. E incluso mencionando lo que el pasado año estaba tan cerca y este se alejó de manera inimaginable: el ascenso a Primera. “Siempre hay que tener ilusión y ganas de buscar lo más alto posible. Ahora el club va a construir la ciudad deportiva y va ser mejor, con un nivel más profesional, más Serie A y eso ayuda mucho a los jugadores”, relata Naldo. Unas nuevas reglas en la partida gracias a las que, quizás, el brasileño pueda continuar en la casa verde para “intentar lo máximo posible. Con todas las ganas de volver de donde no se podía salir”.