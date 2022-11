Los errores provocan una justa derrota del Somozas

UD Ourense 3-0 Somozas

Llevaron al Somozas a la derrota los errores que cometió en O Couto en un partido en el que, además, tampoco tuvo la claridad suficientes como para hacerse con los tres puntos. Sin embargo, a pesar de no verse demasiado superado por su rival, los fallos defensivos en los que incurrió se tradujeron en tres goles en contra que le harán perder alguna posición.



Se hizo la UD Ourense con la posesión desde el pitido inicial. Sobre un terreno de juego amplio, pero no en buenas condiciones, fue el cuadro local el que ejerció el dominio territorial. Eso sí, sin ser capaz de crear opciones sobre la portería visitante. Sin embargo, el primer gran error del cuadro verdiblanco –un balón a la espalda de la defensa– permitió a la escuadra de la ciudad de As Burgas adelantarse y pasar el dominio de la posesión al Somozas que, sin embargo, no pudo generar peligro al rival.



Así discurrió el choque en el último cuarto de hora de la primera parte y los primeros treinta minutos de la segunda. El Somozas tenía la situación más o menos controlada, pero su falta de claridad a la hora de acercarse a la portería contraria hizo que sus opciones fueran casi nulas. Sin embargo, un nuevo error al conceder un córner a falta de un cuarto de hora para el final del partido permitió a la UD Ourense marcar en esa acción a balón parado y dejar el partido sentenciado.

Intentos

Llegaron entonces los mejores minutos de la escuadra de Ferrolterra, que dispuso en botas de Sanmartín de dos ocasiones para reducir la desventaja en el marcador. Sin embargo, en ninguna de ellas –la segunda con menos ángulo– fue capaz el jugador ferrolano de anotar, lo que impidió al cuadro verdiblanco engancharse.



Por si la situación no fuera ya lo suficientemente complicada, al final el Somozas cometió en el tiempo de prolongación un penalti que hizo que su rival marcarse el tercer gol y firmase una goleada que quizás es excesiva, aunque la derrota visitante es justa.