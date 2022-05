Los equipos gallegos, fuera de la lucha por lograr el título

No habrá representación gallega en las finales del Campeonato de España femenino de fútbol sala de las categorías sub 16 y sub 19. Tanto la sele­cción juvenil –con la presencia de las jugadoras de A Fervenza Claudia Villar y Julia Rodríguez y la del Poio Pescamar Lucía Paz– como la cadete –sin representación de Ferrolterra– perdieron las semifinales que disputaron ayer contra los combinados de Murcia y Cataluña, respectivamente. Así que ninguna peleará por el título.





La primera en jugar fue la formación sub 16, que perdió ante la de Cataluña por 4-2. Fue el resultado de un partido que comenzó de manera muy intensa, con Cataluña poniéndose por delante en el marcador y Galicia dándole la vuelta al marcador antes del descanso. Incluso la formación anfitriona pudo aumentar su renta en los primeros minutos de la segunda parte, pero no acertó a hacerlo y la efectividad de la selección catalana en los minutos final la llevó al triunfo.





Sensación

Menos opciones tuvo la formación gallega sub 19, que perdió claramente frente a la de Murcia (4-0). El partido, de todas maneras, resultó más igualado de lo que indica el marcador, porque la selección gallega dominó los primeros minutos, aunque no fue capaz de materializar sus ocasiones en gol. Por contra, la formación murciana acertó en dos de las ocasiones de que dispuso para irse al descanso con un par de tantos de distancia.





Volvió a apretar la selección gallega al comienzo de la segunda parte, pero no consiguió a materializar ninguna de sus ocasiones. Sí lo hizo, en cambio, la formación de Murcia, que anotó el tercero cuando quedaba menos de diez minutos para el final del partido. Incluso, con la selección gallega volcada en ataque, la formación visitante marcó otro tanto que sentenció su pase para el partido en el que se va a jugar el título.





El pabellón de A Gándara, en Narón, será el escenario en el que jueguen los dos encuentros en los que pone en juego el título. A las 10.00 horas comenzará el de la categoría sub 16 y a las 12.30 lo hará el de la sub 19.