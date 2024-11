Emotiva jornada entre tableros en el I Memorial José Ardá

El local social Fillos de Limodre acogía el pasado domingo el primer Memorial José Ardá, cita organizada en honor al hostelero y ajedrecista local homónimo. Más de 40 participantes de todas las edades llenaron la sala de juego, con actuaciones destacadas de aspirantes de la comarcar, alzándose como campeón sénior con un pleno de seis victorias Miguel Brozos, jugador vinculado personalmente al homenajeado además.



Vencedor entre los veteranos fue Juan Fraga del club Torreón de Pontedeume; el mejor sub 18, Brian Gómez, del Compostela; otro visitante se impuso en la competición sub 16, Hugo Rivero de Pontevedra. Tanto en sub 14 como en sub 12, se premió a ajedrecistas del Circulo Ferrolán de Xadrez, Martín Arzúa y Hugo Antón, respectivamente. La galardonada más benjamina fue la coruñesa Mar Rodríguez, ganadora en sub 10.



El especial evento estuvo organizado por la Escola de Xádrez de Galicia Norte, la Escola Ferrolán de Xadrez, el Círculo Ferrolán de Xadrez, el Concello de Fene –cuyos representantes tomaron parte en la entrega de premios–, así como la Asociación de Veciños local y la Asocición Felicia, esta última, entidad promotora inicial de la primera edición del Memorial José Ardá. l