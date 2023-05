Dominio del San Felipe en la Liga Autonómica

En esta ocasión sin incidentes debido a horarios y cambios de regatas –que en la anterior ocasión no favorecieron los intereses locales–, el Remo San Felipe y el Remo Cedeira hicieron frente a la segunda de las competiciones de la Liga galega de remo olímpico, que cuenta con las aguas del embalse de Castrelo de Miño como escenario.



Con la participación de embarcaciones portuguesas y asturianas en esta prueba –evidentemente sin puntuar en la competición autonómica–, la delegación local rozó de nuevo la quincena de puestos de podio, tanto en las pruebas de base como en absolutas. En las citas femeninas, las ferrolanas se hicieron con la victoria tanto en skiff como en doble scull y cuatro sin. Un podio en el que también estuvieron sus compañeros en individual y doble scull, firmando dos terceras posiciones.



En las pruebas de base, doblete local alevín, triunfo de las ferrolanas, con el Cedeira rozando el cajón al ser cuartas, mientras que en la cita de doble masculino, los de San Felipe fueron plata. Sí que pudieron subirse al podio los cedeireses, gracias a la segunda posición en skiff, el mismo lugar en el que terminó el cuatro scull ferrolano. Una categoría en la que el bronce individual femenino completó esta franja de edad. En cadete y juvenil, doble plata para su doble y cuatro scull femenino, mientras que en juvenil aumentaron el medallero con otro segundo lugar en skiff masculino y un tercero en femenino. La cita contó con regatas fuera de liga, con el ocho scull ferrolano, segundo.

Bateles: Los sénior de Ares y juveniles de A Cabana, oro y bronce en la final B

Los bateles del Club Remo Ares y de A Cabana Ferrol no pudieron alcanzar el podio en el Campeonato de España de bateles que el pasado fin de semana tuvo lugar en la localidad vasca de Sestao. Con finalmente tres botes en liza en la competición estatal, ninguno pudo entrar en la final A de la cita. Así, las absolutas aresanas se quedaron fuera de esta regata al realizar una ciaboga no autorizada, mientras que sus compañeros sénior, terceros en su eliminatoria, no lograron el mejor de estos tiempos, por lo que hicieron frente a la final B. En esta, los de la villa consiguieron la primera posición. Mientras, en la cita juvenil masculina, A Cabana disputó también esta final B, una regata en la que los ferrolanos firmaron el tercer lugar.