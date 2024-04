Un domingo verde en el remodelado Rancho da Praça

Este domingo no será un domingo más. Será un nuevo domingo verde, un nuevo domingo de A Malata y, en esta ocasión, un domingo en el Rancho da Praça. Y es que qué mejor evento que una previa racinguista –entre las 13.30 y las 19.30 horas– en este nuevo espacio abierto de la ciudad naval tras el derribo de la nave del mercado, y que además pueda servir como un simbólico bautizo de esta plaza de cara a acoger futuros eventos. Así lo consideraron desde la Peña Morandeira, la encargada este fin de semana de “dirigir” estas ya populares quedadas en la ciudad, impulsadas por la Federación de Peñas.

Quisimos darle uso a esta zona recuperada y tan ansiada por los ferrolanos



“Va a ser el primer evento multitudinario en este lugar, nos atrajo poder darle uso, poner en valor este nuevo espacio”, señala Carlos Morandeira, de la citada peña racinguista, “darle uso a esta zona recientemente recuperada y tan ansiada por los ferrolanos”. Y, asimismo, ayudar en esta ocasión al Cafetín Amor, otro de los organizadores de esta nueva “xuntanza” verde tras la invisibilidad vivida durante el desarrollo de las citadas obras de demolición y remodelación. El poder disfrutar de las horas previas a un importantísimo encuentro como es el que se jugará ante el Huesca con “un edificio de Ucha de fondo, patrimonio de la ciudad”, es un tesoro a aprovechar, y así quieren hacerlo, vinculando asimismo, como añade Morandeira “el patrimonio a esta actividad”.

Una afición, un alto listón



Y es que las previas, cada vez más verdes, cada vez más racinguistas, sirven, según detalla el dirigente de esta entidad “de nexo entre el Racing, la ciudad y sus empresas. Dinamizan la actividad de la ciudad, hostelería, restaurantes...”, además, como es lógico y evidente, “de crear ambiente y apoyar al equipo para que se consigan los objetivos deportivos, concienciar de lo que se está jugando el Racing, ya que estamos a dos puntos de meternos en la fase de ascenso”.

Lo único que recibimos son felicitaciones y elogios por nuestra afición



Por eso, por Ucha y por la Segunda República, este domingo no será un domingo más, en el que asimismo puede quebrarse la racha de once duelos consecutivos sin conocer la derrota de los de Huesca. Una reunión, no sólo de “racinguistas de cuna”, como señala Morandeira, ya que estos eventos “hacen afición. Uno de los principales motivos es porque a mucha gente le ayuda a descubrir una forma diferente de ver el fútbol. No hace falta ser racinguista de cuna para convertirse en racinguista y tampoco hace falta ser de Ferrol. Que la gente venga a la ciudad y disfruten de un día de fútbol, que vuelvan, que repitan, y estos eventos son completamente necesarios”.



Lo son también para hermanar a aficiones más allá del campo, y que en esta ocasión unirá vinculos entre la marea verde y la hinchada oscense, presentándose en sociedad unos seguidores racinguistas que, en experiencia del propio Morandeira “estamos dejando el listón muy alto. Lo único que recibimos son felicitaciones, elogios y reconocimientos. Estamos consiguiendo que cuando nos volvamos a encontrar con muchos de los equipos que nos hemos enfrentado esta temporada, y que han visitado Ferrol... estoy convencido de que muchos de esos aficionados volverán y probablemente acompañados por otros”, cuenta Morandeira.



El dirigente recuerda así desplazamientos masivos de la afición de Valladolid, Santander, Oviedo o Gijón a la ciudad naval con la que “hemos compartido esa pasión futbolera con otra camiseta”, dejando claro que el fútbol, y el deporte en general, va más allá de campos y paredes.