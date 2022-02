Doce metales locales en el Autonómico de cross de A Pobra

Con una docena de medallas como botín terminó su actuación la delegación local que el pasado fin de semana tomó parte en el Campeonato Gallego de campo a través para diferentes franjas de edad. .



Fueron los más jóvenes ­atletas los que se subieron en más ocasiones al podio en A Pobra do Caramiñal, con casi una decena de preseas, tanto en el cuadro individual como por equipos. Así, en la cita de menor edad, sub 10, Lucas González se hizo con la medalla de bronce y unos puntos, que junto con los de Mateo Bermúdez, Brais Castiñeira y Adrián Rouco dieron al Atletismo Narón el título autonómico. Mientras, en el cuadro femenino, su compañera Valeria Mera se proclamó subcampeona, con el equipo ocupando la quinta posición.



Medalla de plata también en la cita sub 12, en esta ocasión de la mano de la integrante del Ría Ferrol Lara Fernández, con su compañera Carla Rioseco en tercera posición. Unos lugares que junto con los logrados por Noa Seoane y Adriana Sedes colocó a la entidad ferrolana en segunda posición, empatado a puntos con el Vila de Cangas. En masculino, el podio llegó por formaciones para el Atletismo Narón –segundo–, con Enrique García como mejor posicionado en la cuarta plaza, a un segundo del podio. Lois Morón, Sergio González y José Manuel Rouco puntuaron también para hacerse con este subcampeonato.



Tampoco hubo medallas individuales en la carrera sub 14 femenina, si bien la regularidad mostrada por las atletas naronesas llevaron a esta entidad de nuevo a la segunda plaza, con Noa Ardao, Tania López, Noa Díaz y Vega Silven. En la cita masculina, Miguel Suárez –Narón– fue el mejor posicionado en la décima posición.









Base





En la base de mayor edad, el podio llegó para Carolina Santos, del Ría Ferrol, segunda en una prueba sub 18 en la que su compañero Ricardo Negrete, en su primer año en la categoría, fue cuarto, a cinco segundos del podio. En la prueba de edad sub 16, y sin Negrete en liza, el cedeirés Damián Suárez, segundo el pasado año, no pudo tomar el relevo del ferrolano, firmando también esta posición de “chocolate”, en su caso a solo tres segundos de la medalla de bronce. En la carrera femenina, la mejor posicionada fue la atleta del Narón Alba Pena, en la decimosexta plaza.



A Pobra fue sede también de la cita dirigida a veteranos, en la que los locales se hicieron con cuatro metales, destacando el título de Rebeca Soto –Narón– y de la entidad naronesa de 45 a 49 años, con Luz Cercido y Rocío Rolán. Sus compañeros Esteban Díaz y Víctor Sande –Fene– se colgaron la medalla de plata en las citas de edad M40 y M55, respectivamente.