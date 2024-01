Más de doce medallas locales en Ourense y A Rúa

Ourense y A Rúa fueron sede el pasado fin de semana de los correspondientes campeonatos autonómicos sub 23 y 3.000 metros así como de campo a través. Unas competiciones en las que la delegación de la comarca finalizó con un botín de más de una docena de medallas.



El grueso de estos podios llegó en la cita de cross, dirigida a las categorías sub 10, sub 12, sub 14 y veteranos, en la que masters y canteranos fueron los encargados de hacerse con doce preseas, tanto en individual como por equipos. En las citas masculinas sub 10 y sub 14 llegaron los títulos gallegos para el Atletismo Narón, colgándose los oros por equipos en estas franjas de edad. En esta última categoría, además, Enrique García López firmó el lugar de bronce. Junto con él, los resultados logrados por Martín Barredo, Lois Morón, Jorge García y Pablo Vilar dieron a los de Río Seco el oro en una carrera en la que Samuel Tallón Blanco –Ferrol– fue subcampeón. En sub 10, los también naroneses Leo Peñas, Christopher Cornejo, Gael Seijido, Daniel Corral, Sergio Rama e Iago Suárez fueron los mejores en la tabla por formaciones –Peñas y Cornejo en la cuarta y quinta posición–, mientras que en individual la medalla fue para el pontés Bieito Losada –Olympo–, tercero tras un trazado de 800 metros.



En sub 14 femenina, este lugar de bronce fue para la cedeiresa Irene García Nebril –Natación Cedeira Muebles García–, con el equipo del Ferrol Atletismo –conformado por Carla Rioseco, Alciai Jove, Carla Rodríguez, Noa Seoane, Alba Filgueira y Adriana Sedes– en el lugar de plata por escuadras, sólo superadas por la Atlética Lucense. Un segundo lugar en el que también acabaron los naroneses Lucas González, Mateo Bermúdez, Adrián Leonardo, Brais Castiñeira, Nicolás Seijo y Pablo Allegue, con González, además, haciéndose con el subcampeonato individual. En femenino, sus compañeras Celia Ortigueira, Valeria Mera, Paula Morales, Julia Peñas, Adriana Vázquez y Clauida Lendoiro ocuparon el tercer lugar.



En veteranos, estos puestos de privilegio fueron para el pontés Esteban Díaz –Narón–, Carlos Rodríguez y Sergio Enrique Rodríguez –Ferrol– ocupando la segunda plaza en la general –y la primera M40–, el primero y la tercera y segunda en las categorías M35 y M45 los del club ferrolano. En femenino, el equipo naronés conformado por Rebeca Soto, Luz Cercido y Beatriz Santiago terminó segundo en la tabla femenina de 45-50-55 años, con María Carpente –Ferrol–, bronce M35.

En el modulo cubierto ourensano las buenas noticias llegaron gracias a las actuaciones de Xiana Lago –Ría Ferrol– e Hiba Diboun –Narón–. La primera cumplió con los pronósticos e inscribió su nombre como campeona gallega sub 23 de lanzamiento de peso, con 13.25 metros, mientras que la segunda fue bronce en longitud. En el campeonato absoluto de 3.000 metros, su compañero Martín Barreiro fue octavo.