Doce bateles locales estarán en el Gallego

La campaña autonómica de bateles llega este fin de semana a su recta final y lo hace con la disputa de un Campeonato Gallego que tendrá, de nuevo, el campo de regatas de A Pobra como sede. Un escenario en el que hace unas jornadas se dirimió un Territorial en el que los botes de la comarca consiguieron doce billetes para la citada competición en la que se ponen en juego las medallas gallegas.



Así, en las finales disputadas el domingo cabe destacar las victorias del Club do Mar de Mugardos en la cita absoluta y alevín femenina. Una doble presencia comarcal que también tendrá el Remo Ares en esta última prueba autonómica, en su caso gracias al segundo lugar juvenil y al cuarto infantil. En las citas masculinas, los billetes llegaron en las citas absoluta y sub 23. En la primera con los aresanos y el Remo Narón en la segunda y cuarta posición y en la regata de base con los naroneses ocupando el lugar de plata y A Cabana Ferrol la de bronce –cabe destacar que para la entidad naronesa esta es la segunda ocasión en la que clasifican para el Gallego estos dos botes–.

El club naronés tendrá también a sus alevines en liza, tras ser cuartos. Ares juvenil, Mugardos cadete y A Cabana infantil, todos ellos terceros en A Pobra, repetirán presencia en este campo de regatas, ahora en el Autonómico.