Diez jugadores del Racing tienen contrato para la próxima temporada

Tras la eliminación del playoff de ascenso a Segunda División, el Racing de Ferrol comienza a trabajar ya en la próxima temporada. Han pasado ya un par de días desde la derrota en Balaídos ante el Nàstic y la decepción por no haber podido, pese a hacer más merecimientos que su rival, continuar el camino hacia la categoría de plata remite para dar paso a la planificación de la campaña 2022/2023.



En ese sentido, el director deportivo del club verde, Carlos Mouriz, ya manifestó en su valoración de la temporada del pasado lunes su deseo de seguir contando con el técnico Cristóbal Parralo. El gran año realizado no la empaña un resultado adverso que, además, es engañoso a tenor de lo que los 3.000 aficionados racinguistas pudieron ver sobre el césped del estadio olívico.



Parralo le ha dado al equipo unas señas de identidad reconocibles y admiradas por muchos de los rivales con los que se ha medido esta temporada y en el club están satisfechos por ello, pese a no poder culminar la gran temporada con el objetivo del ascenso.



Aún es pronto, pero en los próximos días podrían conocerse los primeros pasos de la secretaría técnica en relación con el preparador y su equipo.









En vigor





En cuanto a la situación de la plantilla, hay diferentes casuísticas que podrían resumirse en dos: la de quienes tienen contrato la próxima temporada y la de los que no. Los primeros son diez de un total de 24 integrantes de la primera plantilla. El elevado número de futbolistas que han firmado por dos temporadas –más del 40%– es algo poco frecuente de Segunda División hacia abajo y, de alguna manera, expresa también la confianza a medio plazo en el proyecto de los actuales rectores del club.



Así, los diez jugadores que tienen contrato en vigor son el portero Gianfranco Gazzaniga, los defensas Quique Fornos y David Castro; los medios Álex López, Fran Manzanara, David del Pozo y Dani Nieto, y los atacantes Heber Pena, Luis Chacón y Pep Caballé, que este año no pudo jugar en partido oficial tras su grave lesión en pretemporada. El resto –14– finalizan su relación contractual con el Racing el próximo 30 de junio, aunque a algunos de ellos se les trasladará una propuesta para que continúen.