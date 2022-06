Diego Rivas: “Mi reto era devolver al Racing a Segunda... y aún lo sigue siendo”

Portero del Racing Club Ferrol





“A veces las cosas no salen como uno quiere”. Diego Rivas (Narón, 1987) resume de esta manera una temporada en la que el Racing hizo “todo lo que había que hacer para ascender”, pero en la que al final no fue capaz de dar el salto a la categoría de plata. A pesar de que la pasada no fue, a nivel individual, la mejor campaña de su carrera –solo disputó 377 minutos, repartidos en cuatro partidos–, el cancerbero está dispuesto a seguir en el club ferrolano, pasar página y volver a intentar llegar a Segunda División. Y, si es posible, jugando más minutos de lo que lo hizo en la presente campaña.





¿Sufre más alguien de Ferrolterra al recibir este golpe que uno que no sea de aquí?

Es difícil de comparar. Cuando ves animando a toda esa gente, a tu familia, a tus amigos... el chasco es un momento muy duro, porque todos teníamos mucha ilusión. Seguramente por ser de aquí, por ser racinguista, se siente un poco más... pero para todos los que estuvimos en el club esta temporada fue un momento muy difícil, porque teníamos muchas esperanzas gracias a lo que habíamos hecho durante el campeonato. Pero ese momento duro tienen que servir para seguir mejorando. Es el paso que tenemos que dar.





¿Qué la pareció la respuesta dada por la afición?

Es cierto que a Vigo se desplazó mucha gente, pero la sensación de orgullo que hubo hacia el equipo fue lo mejor. Soy de aquí, soy racinguista y he visto muchos momentos de unión con el equipo, pero desde que estoy en el club esta ha sido la vez que más se ha transmitido la unión entre el equipo y la afición. Esta se ha visto esta temporada muy bien representada por el equipo y lo que se ha vivido en las últimas jornadas de la liga regular y en el playoff es algo a partir de lo que hay que seguir creciendo. Y la unión entre club y afición es un valor para afrontar nuevos retos.





¿Cómo se plantea el futuro después de esta campaña?

Individualmente no ha sido una temporada fácil para mí. Pero cuando llegué al Racing, hace cuatro años, el club estaba en una situación muy difícil, después de un descenso muy doloroso... Había que reflotar al equipo y entonces dije que mi reto era devolver al club al fútbol profesional. Cada temporada hemos ido dando pequeños pasos adelante y mi intención, más allá de que me gustaría ayudar al equipo dentro del campo, sigue siendo ayudar al Racing a llegar al fútbol profesional, del que cada vez estamos más cerca. Ojalá se pueda conseguir este objetivo que parecía tan lejano y por eso mi primera intención es quedarme aquí... ojalá desde dentro del campo.





¿Qué le ha planteado al club acerca de su continuidad con vistas a la próxima campaña?

Todavía no ha hay propuesta formal, pero Carlos Mouriz, en una charla informal, me dejó entrever el interés de que continuara. Estoy a la espera de que se solucionen varios temas en los que el club está trabajando... Pero mi disponibilidad para continuar es la mejor y, si el club considera que puedo seguir ayudando, encantado.





¿Qué puede mejorar el equipo para dar un nivel todavía mejor tras realizar una temporada excelente como esta?

Los proyectos estables y ambiciosos requieren que cada año se dé un poco más. Si al comienzo de la pasada nos dicen que la temporada iba a ser así la habríamos firmado como sobresaliente. Pero ahora, sabiendo que el objetivo es tan ambicioso, esta campaña nos ha demostrado que no llega con lo que hicimos. Así que, valorando lo hecho, todos (club, jugadores, afición) tenemos que dar un pasito más. Soy alguien al que le gustan los retos y el que tenemos por delante es difícil, pero lo mejor ante las dificultades y los golpes, como el que encajamos ante el Nàstic en el campo de Balaídos, es rebelarse y mejorar.





Lo más justo, y lo que el aficionado pide, es jugar otra vez a ida y vuelta







Galicia –en concreto los campos de Riazor, Balaídos y A Malata– fue esta temporada el escenario del playoff de ascenso a Segunda. También lo va a ser, en principio, las dos siguientes –aunque la RFEF propone un período de reflexión para estudiar posibles cambios en el formato–, pero Diego Rivas espera que el sistema cambie para que dar el salto al fútbol profesional sea un poco más justo.





¿Le gustaría que cambiase el formato del playoff de ascenso?

Es algo mayoritario... y yo estoy con la mayoría. Este formato estaba bien con la pandemia, pero ahora que parece que la estamos dejando atrás no tiene ningún sentido. Además, por una parte la RFEF pide a los clubes que autogestionen, pero por otra le quita una fuente de ingresos tan importante como el playoff a los equipos que han demostrado hacer las cosas bien. Además, a un solo partido no siempre gana el mejor. Puede que a dos tampoco, pero cuantos más partidos se disputen más justicia puede haber en el resultado.





¿Recuperar el sistema de eliminatorias a ida y vuelta sería lo mejor?





Es lo más justo, lo que el aficionado pide y lo que la gente que está vinculada al fútbol ve. Sería una fórmula un poco más justa y, tanto para el aficionado como para el fútbol, una mejor manera de disputarse.